Bezpieczna głowa myśli - nie boli Data publikacji 27.05.2026 Powrót Drukuj Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Krakowie wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Mogilanach przygotowali spot edukacyjny „MĄDRA GŁOWA MYŚLI NIE BOLI”, dotyczący obowiązku posiadania kasku ochronnego przez osoby do 16 roku życia kierujące rowerem, hulajnogą elektryczną oraz urządzeniem transportu osobistego (UTO).

Reżyserem tego materiału był Jarosław Migoń, Ambasador Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, człowiek szczególnie angażujący się w działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Spot powstał w ramach Dnia Kultury Drogowej. W filmie udział wzięli uczestnicy zajęć teatralnych Gminnego Ośrodka Kultury w Mogilanach.

