Policjanci zatrzymali podejrzanych o rozbój i pozbawienie wolności Data publikacji 27.05.2026 Powrót Drukuj Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu zatrzymali dwie osoby, które pod koniec ubiegłego roku, podając się za policjantów, obezwładniły 41-letniego obywatela Niemiec i wciągnęły go do samochodu. Pokrzywdzony w wyniku tego rozboju stracił ponad 280 tys. zł. Podejrzanym grozi do 15 lat więzienia. Policjanci nie wykluczają kolejnych zatrzymań.

Do zdarzenia doszło pod koniec grudnia 2025 roku. Tego dnia policjanci z Kórnika otrzymali zgłoszenie o skrępowanym mężczyźnie, który szedł leśną drogą i wzywał pomocy. Szybko odnaleźli pokrzywdzonego.

Sprawa trafiła do policjantów z wydziału dochodzeniowo śedczego i kryminalnego z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. Funkcjonariusze ustalili, że 19 grudnia ubiegłego roku na parkingu jednego z centrów handlowych w Poznaniu do mieszkającego w Poznaniu, 41-letniego obywatela Niemiec podeszło trzech zamaskowanych mężczyzn. Sprawcy obezwładnili go i wciągnęli do swojego samochodu. W wyniku rozboju mężczyzna stracił ponad 280 tys. zł, na co składały się zrabowana gotówka, biżuteria i zegarki.

Policjanci zajęli się zabezpieczaniem wszystkich dostępnych śladów i dowodów, które miały umożliwić identyfikację sprawców. Szczegółowym oględzinom poddany został samochód, zabezpieczono dostępne monitoringi miejskie.

12 maja br. policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu przy wsparciu Grupy Realizacyjnej z Wydziału Sztab Policji KMP w Poznaniu zatrzymali na terenie powiatu poznańskiego dwóch mężczyzn.

Prokurator z Prokuratury Rejonowej Poznań Grunwald przedstawił podejrzanym zarzuty rozboju i pozbawienia wolności, za co grozi kara do 15 lat więzienia. Obaj mężczyźni, decyzją sądu zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące.

Sprawa ma charakter rozwojowy. Policja nie wyklucza kolejnych zatrzymań.