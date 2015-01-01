Policjanci uratowali seniora z płonącego mieszkania Powrót Drukuj Pomimo zagrożenia policjanci z praszkowskiego komisariatu ruszyli na pomoc mieszkańcowi kamienicy w Rudnikach, która stanęła w płomieniach. To właśnie policjanci jako pierwsi dotarli na miejsce i wynieśli z zadymionego budynku 77-letniego mężczyznę. Poszkodowany trafił pod opiekę ratowników medycznych. Wiele wskazuje na to, że przyczyną pożaru było przypadkowe zaprószenie ognia.

Nieść pomoc wszędzie tam, gdzie zagrożone jest życie i zdrowie to myśl, która przyświeca policjantom każdego dnia, zgodnie z dewizą „Pomagamy i chronimy”. Tak też było podczas nocnego zgłoszenia o pożarze w Rudnikach. Funkcjonariusze z Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego praszkowskiego komisariatu, st.post. Tomasz Gajek i st.post. Jakub Kluba, jako pierwsi przyjechali na miejsce zdarzenia i weszli do zadymionej kamienicy.

Mundurowi mieli informacje, że w płonącym mieszkaniu może znajdować się mężczyzna. W kłębach dymu zauważyli leżącego na tapczanie, zdezorientowanego 77-latka, który nie był w stanie samodzielnie opuścić budynku. Policjanci wynieśli go na zewnątrz i udzielili mu niezbędnej pomocy, a następnie przekazali pod opiekę ratowników medycznych.

Przybyłe na miejsce zastępy straży pożarnej przejęły dalsze czynności ratowniczo-gaśnicze, a 77-letni mężczyzna został przetransportowany do szpitala. Ze wstępnych ustaleń wynika, że przyczyną pożaru najprawdopodobniej było przypadkowe zaprószenie ognia.