Szczeciński policjant zapobiegł tragedii i zatrzymał sprawcę usiłowania zabójstwa Data publikacji 27.05.2026 Młodszy aspirant Karol Szkudlarek, spędzając wolny czas z bliskimi zapobiegł tragedii i zatrzymał sprawcę usiłowania zabójstwa, którym okazał się 33-letni mieszkaniec Szczecina. Zgromadzony w sprawie materiał dowodowy pozwolił przedstawić mu zarzuty usiłowania zabójstwa oraz spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

Do zdarzenia doszło na jednej ze szczecińskich ulic, gdzie funkcjonariusz przebywał prywatnie z rodziną. Jego uwagę zwróciła córka, która dostrzegła na chodniku po drugiej stronie jezdni niepokojącą scenę - mężczyznę stosującego przemoc wobec kobiety. Młodszy aspirant Szkudlarek zareagował natychmiast - wezwał napastnika do zaprzestania ataku i ruszył w jego kierunku, by odciągnąć go od ofiary.

Sytuacja, jak się szybko okazało, była znacznie poważniejsza, niż mogło się wydawać. Kobieta doznała obrażeń ciała, które wymagały natychmiastowej pomocy. Policjant, po ocenie jej stanu przystąpił do tamowania krwawiących ran. Jego opanowanie i wyszkolenie medyczne w tych pierwszych, krytycznych chwilach okazały się kluczowe.

Do pomocy kobiecie włączyła się obecna na miejscu żona funkcjonariusza, która przejęła czynności ratunkowe. Umożliwiło to aspirantowi Szkudlarkowi wezwanie wsparcia pełniących służbę kolegów. Następnie podjął pościg za oddalającym się sprawcą. Dzięki determinacji funkcjonariusza mężczyzna został ujęty w krótkim czasie i przekazany przybyłemu na miejsce patrolowi. Ranna kobieta trafiła pod fachową opiekę medyczną.

Sprawcą napaści okazał się 33-letni mieszkaniec Szczecina. Zgromadzony w sprawie materiał dowodowy pozwolił przedstawić mu zarzuty usiłowania zabójstwa oraz spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Na wniosek Policji i prokuratury sąd zastosował wobec niego tymczasowy areszt na okres trzech miesięcy.