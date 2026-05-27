Policjant najlepszy wśród mundurowych w wyciskaniu sztangi leżąc Data publikacji 27.05.2026 Powrót Drukuj Aspirant Dawid Olkiewicz z gorzowskiej komendy miejskiej wrócił do sportu po kilkuletniej przerwie spowodowanej przez kontuzję. Policjant został Mistrzem Polski Służb Mundurowych i najlepszym zawodnikiem MSWiA w wyciskaniu sztangi leżąc. Łącznie przywiózł z zawodów aż osiem medali. Dawid udowadnia, że ma mocny charakter i ogromną pasję do ciężarów, którą łączy ze służbą.

Minęły cztery lata odkąd młodszy aspirant Dawid Olkiewicz po raz ostatni startował w zawodach. Po drodze były próby powrotu, ale jego organizm nie był gotowy na podnoszenie ciężarów, do których wszystkich przyzwyczaił. Kiedyś był już przecież Mistrzem Świata wśród mundurowych. Jednak leczenie kontuzji, zmiany w treningach i technice wymagały czasu. Dawid nie odpuszczał. Powoli szedł do przodu wierząc, że w końcu nastąpi przełamanie. I udało się! W miniony weekend wystartował we Wrocławiu w Mistrzostwach Polski WPC Polska i Służb Mundurowych.

Dawid ma wobec siebie ogromne oczekiwania, ale te zawody miały dać mu przede wszystkim odpowiedź na pytanie czy jest gotowy do startów na najwyższym poziomie. Stres przed zawodami był ogromny. Przez ostatnie lata zmagał się z urazem, który przez długi czas uniemożliwiał mu normalny trening. Teraz ponownie stanął do rywalizacji z najlepszymi w kraju, a efektem jest łącznie osiem medali. Dwa złota wygrał drużynowo, najmocniej ceni sobie dwa indywidualne osiągnięcia: Mistrz Polski Służb Mundurowych i Najlepszy Zawodnik MSWiA .

Tego dnia młodszy aspirant Dawid Olkiewicz wycisnął 250 kilogramów. Do życiówki nieco zabrakło, ale nie to było celem. Policjant udowodnił, że może stopniowo stawiać sobie coraz większe wymagania. Najważniejsze, by omijały go urazy. Nikt nie musi namawiać go do ciężkiej pracy.