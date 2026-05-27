Zatrzymania w sprawie fałszywych alarmów dotyczących zagrożenia zdrowia i życia Data publikacji 27.05.2026 Powrót Drukuj Zgłoszenia dotyczące bezpośredniego zagrożenia życia, zdrowia lub bezpieczeństwa publicznego wymagają natychmiastowej reakcji i skierowania służb na miejsce zagrożenia oraz błyskawicznego działania. W ostatnim miesiącu mieliśmy do czynienia na terenie kraju z wieloma, jak się okazało później, fałszywymi zawiadomieniami dotyczącymi zagrożenia mienia i życia. Interwencje Policji w takich sytuacjach zawsze traktowane są priorytetowo. Dzięki skutecznej pracy policjantów i doskonałej współpracy z prokuraturą w krótkim czasie zatrzymano już pierwsze osoby związane z fałszywymi alarmami.

Policjanci Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości pod nadzorem Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga w Warszawie realizowali czynności do śledztwa w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej, której celem było zawiadamianie różnych publicznych i niepublicznych instytucji o nieistniejących zagrożeniach, m.in. o podłożonych ładunkach wybuchowych czy zagrożeniu zdrowia i życia dzieci. Efekty pracy policjantów i prokuratorów pozwoliły na ustalenie, że członkowie tej grupy zaangażowani byli również w pozostające w zainteresowaniu opinii publicznej zdarzenia z maja 2026 r.

W oparciu o te ustalenia w dniu 21 maja 2026 r. policjanci zatrzymali mężczyznę, któremu zarzucono udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Jego rola, w świetle dotychczas zgromadzonego materiału dowodowego, polegała na wykonywaniu czynności bezpośrednio wywołujących bądź zmierzających do wywołania reakcji służb na fałszywe zgłoszenia. W ten sposób wywołano kilka fałszywych alarmów, na które składały się kaskadowe zgłoszenia do kilkudziesięciu podmiotów publicznych. Sąd zastosował już wobec podejrzanego tymczasowe aresztowanie na okres trzech miesięcy.

W wyniku dalszych czynności w dniu 24 maja 2026 r. zatrzymano kolejnego mężczyznę, któremu prokurator przedstawił zarzut kierowania zorganizowaną grupą przestępczą i wywołanie kilkunastu fałszywych alarmów. Część z tych zgłoszeń miała charakter tzw. kaskady. Prokurator skierował wobec niego wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania. Także wobec niego sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.

Działania podjęte przez Policję od samego początku były priorytetowe i miały charakter pilny, ponieważ zgłoszenia dotyczyły zagrożenia ludzkiego zdrowia i życia. Gdy tylko funkcjonariusze ustalili, że sytuacje nie miały miejsca, rozpoczęli działania w celu ustalenia sprawców fałszywych alarmów. Czynności prowadzone było wielotorowo i wymagały ścisłej współpracy policjantów zajmujących się zwalczaniem cyberprzestępczości, funkcjonariuszy pionu kryminalnego oraz specjalistów analizujących przepływ informacji w sieci.

W skład grupy zadaniowej powołanej przez Komendanta Głównego Policji i zajmującej się tą problematyką weszli specjaliści z Biura Kryminalnego KGP , Biura Łączności i Informatyki KGP, Głównego Sztabu Policji KGP, Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości i Centralnego Biura Śledczego Policji. Zespół został utworzony w celu koordynacji działań związanych z wykrywaniem sprawców fałszywych alarmów. Kluczowe znaczenie w takich sprawach mają czynności operacyjne oraz szybka wymiana danych pomiędzy jednostkami, na terenie których doszło do zdarzeń. Policjanci musieli m.in. zweryfikować wszystkie okoliczności zdarzenia, wykonać analizy dużej ilości danych, zbadać zabezpieczony sprzęt i współpracować z wieloma podmiotami, także w ramach współpracy międzynarodowej.

Ostatnie zatrzymania to także efekt dobrej współpracy Policji z Prokuraturą Okręgową Warszawa-Praga w Warszawie, której decyzje procesowe były kluczowe dla możliwości działania policjantów CBZC .

Sprawa jest rozwojowa.

( BKS KGP )