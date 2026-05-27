Dom powinien być bezpiecznym miejscem - międzynarodowa kampania na rzecz zapobiegania zaginięciom dzieci Data publikacji 27.05.2026 Powrót Drukuj 25 maja 2026 roku, w dniu, w którym na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Dziecka Zaginionego, Fundacja AMBER Alert wraz z krajami partnerskimi zainaugurowała ogólnoeuropejską kampanię społeczną pod hasłem „Dom powinien być bezpiecznym miejscem”. W inicjatywę zaangażowała się również polska Policja, reprezentowana przez Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych Komendy Głównej Policji.

Reagować, zanim dojdzie do tragedii

Głównym celem tej międzynarodowej akcji profilaktycznej jest podniesienie świadomości na temat przemocy domowej jako jednej z kluczowych przyczyn ucieczek i zaginięć dzieci. Organizatorom zależy przede wszystkim na tym, żeby rodzicie i osoby z najbliższego otoczenia dziecka wiedziały, jak rozpoznać sygnały zagrożenia i jak odpowiednio na nie zareagować, gdy dzieje się coś niepokojącego.

Jak wskazują statystyki, każdego roku Policja na całym świecie odnotowuje przypadki, kiedy zaginięcie dziecka jest skutkiem ciągu zdarzeń, które związane są z doświadczaną przez małoletniego w środowisku domowym przemocą. Choć sygnały, że dziecko może doświadczać krzywdy, często pojawiają się dużo wcześniej, dorośli nie zawsze potrafią je zauważyć i właściwie odczytać.

- Zaginięcie dziecka to często końcowy etap znacznie dłuższej historii - mówi Frank Hoen, założyciel i prezes AMBER Alert Europe. - Jeśl pomożemy dorosłym wcześniej rozpoznać niepokojące sygnały, możemy zapobiec sytuacji, w której dziecko osiągnie swój punkt krytyczny.

Pięć sygnałów ostrzegawczych

Organizatorzy kampanii apelują do nauczycieli, trenerów, sąsiadów oraz pracowników służby zdrowia o czujność i reagowanie na wczesne symptomy kryzysu. Dzieci, które dorastają w cieniu przemocy lub zaniedbania, często boją się prosić o pomoc lub nie wiedzą, jak to zrobić.

W ramach akcji wyróżniono pięć kluczowych sygnałów, które mogą świadczyć o tym, że dziecko nie czuje się w domu bezpiecznie:

Nagłe zmiany w zachowaniu.

Niewyjaśnione obrażenia ciała.

Ciągła czujność (stan bycia „na baczności”).

Strach przed powrotem do domu.

Trudności z otwieraniem się i nawiązywaniem kontaktu.

Wytyczne te opracowano na podstawie badań naukowych oraz krajowych standardów ochrony dzieci, a następnie poddano recenzji ekspertów z Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii. - Siniak nie musi automatycznie oznaczać przemocy, ale gdy czujemy, że coś jest nie tak, należy ufać instynktowi. Małe znaki, występujące razem, tworzą wzorzec – to właśnie wtedy uwaga dorosłych ma największe znaczenie - mówi Frank Hoen.

Międzynarodowy zasięg działań

Inicjatywa ma charakter ponadnarodowy i jest realizowana jednocześnie w 20 krajach. Materiały edukacyjne zostały przygotowane w 14 językach. Wśród państw biorących udział w akcji znalazły się takie kraje jak: Polska, Bułgaria, Czechy, Holandia, Wielka Brytania, Estonia, Niemcy, Grecja, Włochy, Litwa, Portugalia, Słowacja, Słowenia i Hiszpania.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami kampanii: Home Should Be Safe.

AMBER Alert Europe

AMBER Alert Europe (Europejskie Centrum ds. Zaginionych Dzieci) to ogólnoeuropejska fundacja zrzeszająca 85 organizacji z 29 krajów. Jej misją jest dążenie do świata, w którym żadne dziecko w Europie nie zaginie. Organizacja łączy organy ścigania, ministerstwa spraw wewnętrznych i organizacje społeczne zaangażowane w skuteczną ochronę dzieci.

