Kolejne oszustwo udaremnione dzięki czujność seniorki i reakcji pracowników Banku Data publikacji 27.05.2026 Powrót Drukuj Dzięki rozwadze 70-letniej mieszkanki gminy Oława oraz czujności pracowników banku nie doszło do utraty kilkudziesięciu tysięcy złotych. To kolejny przykład pokazujący, jak ważne są spotkania profilaktyczne z policjantami i rozmowy o metodach działania oszustów. Oławscy seniorzy są coraz bardziej świadomi zagrożeń i wiedzą, jak reagować w sytuacjach budzących podejrzenia.

Do zdarzenia doszło w miniony piątek (22 maja br.) w jednym z banków znajdujących się na terenie miasta. Pracownicy placówki zwrócili uwagę na starszą kobietę, która zachowywała się nerwowo i komunikowała się za pomocą krótkich wiadomości zapisywanych na kartkach papieru.

Podczas wizyty seniorka pokazała pracownicy kartkę z informacją: „Jestem obserwowana”. Jednocześnie przez cały czas prowadziła rozmowę telefoniczną i zgodnie z poleceniami oszustów nie mogła się rozłączyć.

Czujna reakcja pracowników banku sprawiła, że natychmiast powiadomiono Policję.

Jak ustalili funkcjonariusze, kobieta została zmanipulowana przez mężczyzn podających się za pracowników banku, BIK oraz policjantów z wydziału cyberprzestępczości. Oszuści przekonywali seniorkę, że ktoś zaciągnął na jej dane kredyt i aby „zabezpieczyć środki”, musi wypłacić pieniądze i przekazać je na tzw. bezpieczne konto.

70-latka początkowo wykonywała polecenia rozmówców i zaciągnęła kredyt internetowy, jednak dzięki swojej ostrożności oraz wcześniejszej wiedzy na temat metod działania oszustów nie przekazała pieniędzy przestępcom. W pewnym momencie zorientowała się, że może mieć do czynienia z próbą wyłudzenia i mimo dalszych nacisków ze strony oszustów zakończyła rozmowę.

Na słowa uznania zasługują również pracownicy banku, którzy wykazali się profesjonalizmem i czujnością. To właśnie szybka reakcja i współpraca z Policją pozwoliły zapobiec utracie oszczędności.

Apelujemy i przypominamy:

Policja, banki ani pracownicy BIK nigdy nie proszą o przekazywanie pieniędzy na „bezpieczne konto”.

Nigdy nie działajmy pod presją czasu i emocji.

W przypadku podejrzanych telefonów należy natychmiast się rozłączyć i skontaktować z rodziną lub Policją.

Rozmawiajmy z seniorami o metodach działania oszustów i ostrzegajmy bliskich przed manipulacją.

Dzięki edukacji, spotkaniom profilaktycznym i rozwadze mieszkańców coraz więcej prób oszustw kończy się fiaskiem.