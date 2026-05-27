Podał się za szefa drogówki i oszukał 74-latkę. Apelujemy o ostrożność! Data publikacji 27.05.2026 Powrót Drukuj Oszustwo na legendę jest obecnie jedną z częstszych form przestępczości. Sprawcy wykorzystują zaufanie swoich ofiar podszywając się pod funkcjonariuszy, w tym kierownictwo Policji i informują o rzekomym wypadku drogowym i konieczności wpłacenia kaucji aby członek rodziny uniknął aresztu. Do takiej sytuacji doszło wczoraj w Lublinie. Mężczyzna podający się za naczelnika lubelskiej drogówki wzbudził zaufanie 74-latki, która wierząc, że pomaga synowi straciła swoje oszczędności. Apelujemy o rozwagę i przypominamy, że policjanci nigdy nie proszą o przekazywanie pieniędzy!

Ostrzegamy przed oszustami, którzy działają metodą "na legendę". Sprawcy oszustw coraz częściej podszywają się pod funkcjonariuszy Policji i wykorzystują dostępne na stronach internetowych prawdziwe dane policjantów. W ten sposób zdobywają zaufanie swoich ofiar, które wierzą, że rozmawiają z prawdziwym funkcjonariuszem.

Oszuści działają w sposób zorganizowany, wykorzystują emocje, presję czasu oraz autorytet instytucji publicznych, aby skłonić swoje ofiary do wykonania przelewu na wskazany rachunek bankowy lub przekazania gotówki i kosztowności.

Legenda o wypadku drogowym to jedna z najbardziej powszechnych form tego przestępstwa, w którym wykorzystywane są silne emocje i chęć pomocy najbliższym. Do takiej sytuacji doszło wczoraj w Lublinie. Mężczyzna podający się za szefa lubelskiej drogówki wzbudził zaufanie 74-latki. W rozmowie poinformował seniorkę, że jej syn spowodował śmiertelny wypadek i szybko należy wpłacić kaucję aby uniknął aresztu. W trakcie rozmowy oszust przekazał, że po pieniądze przyjedzie kurier, a do tego czasu miała nie rozłączać połączenia telefonicznego. Kobieta uwierzyła w przekazaną historię. Po blisko godzinie do domu lublinianki przyszedł młody mężczyzna podający się za „policyjnego kuriera”, któremu następnie przekazała swoje oszczędności.

Apelujemy o rozwagę i przypominamy:

Policja nigdy nie prosi o przekazanie pieniędzy ani o udział w rzekomych akcjach policyjnych.

W przypadku informacji o wypadku członka rodziny należy skontaktować się bezpośrednio z tą osobą lub innymi bliskimi i zweryfikować wiadomość.

W rozmowach telefonicznych z obcymi osobami nigdy nie należy podawać swoich danych osobowych ani adresowych.

Nie przekazujmy pieniędzy obcym osobom, które pojawiają się pod naszym domem.

O każdej podejrzanej sytuacji należy niezwłocznie powiadomić policję, dzwoniąc pod numer alarmowy 112!