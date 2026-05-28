Wyłudziła ponad 180 tysięcy złotych pomocy popowodziowej. 54-latka z zarzutami za oszustwo Data publikacji 28.05.2026 Powrót Drukuj Policjanci Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze konsekwentnie prowadzą działania ukierunkowane na zwalczanie przestępczości gospodarczej oraz ochronę środków publicznych przed nadużyciami. Funkcjonariusze szczególną uwagę poświęcają sprawom związanym z wyłudzaniem dofinansowań i świadczeń finansowych, które powinny trafiać do osób rzeczywiście poszkodowanych i potrzebujących wsparcia. Efektem jednej z takich realizacji było przedstawienie zarzutów 54-letniej mieszkance powiatu zgorzeleckiego podejrzanej o oszustwo na szkodę Skarbu Państwa.

Z ustaleń policjantów wynika, że kobieta, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, w okresie od 12 grudnia 2024 roku do 11 czerwca 2025 roku doprowadziła Skarb Państwa – Ministra Rozwoju i Technologii do niekorzystnego rozporządzenia mieniem. Podejrzana wyłudziła ponad 180 tysięcy złotych środków finansowych przeznaczonych na usuwanie szkód powstałych w wyniku powodzi.

Jak ustalili funkcjonariusze, pieniądze miały zostać przeznaczone na wykonanie prac remontowych w obiekcie gastronomicznym. Kobieta przedłożyła dokumentację, w tym faktury mające potwierdzać wykonanie określonych prac remontowych. W toku prowadzonego postępowania policjanci wykazali jednak, że wskazane w dokumentach prace nie zostały wykonane w tym obiekcie i nie miały związku ze szkodami powstałymi w wyniku zdarzenia objętego pomocą finansową.

Na podstawie zgromadzonego przez policjantów materiału dowodowego 54-latka w Prokuraturze Rejonowej w Jeleniej Górze usłyszała zarzuty dotyczące oszustwa.

Teraz kobieta za popełnione czyny odpowie przed sądem. Za tego typu przestępstwo grozić jej może kara nawet do 8 lat pozbawienia wolności.

Policjanci przypominają, że wszelkie przypadki wyłudzania środków publicznych są szczegółowo analizowane, a osoby dopuszczające się nadużyć muszą liczyć się z odpowiedzialnością karną.