Policjanci zatrzymali pseudokibiców za udział w ustawce Data publikacji 28.05.2026 Powrót Drukuj Policjanci z KWP w Poznaniu pod nadzorem I Wydziału Śledczego Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze prowadzą postępowanie dotyczące udziału w ustawce około 120 pseudokibiców drużyn Lecha Poznań i Pogoni Szczecin, do której doszło 25 stycznia 2025 roku na jednym z MOP-ów przy drodze ekspresowej S3.

Policjanci po uzyskaniu informacji o tym zdarzeniu rozpoczęli zabezpieczanie materiału dowodowego, przede wszystkim dostępnych monitoringów, ponieważ część bójki odbyła się pod okiem kamer. Uczestnicy w większości byli zamaskowani. W identyfikacji pseudokibiców i ich zatrzymaniach policjantom z Poznania pomagali funkcjonariusze z Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie.

25 maja br. policjanci z Poznania i Szczecina zatrzymali 32 osoby, które brały udział w tym zdarzeniu. Śledczy zabezpieczyli również odzież oraz pieniądze, a także przedmioty, które mogły być wykorzystywane podczas ustawek.

Prokurator z Prokuratury Okręgowej w Zielonej Góry przedstawił zatrzymanym zarzuty udziału w bójce o charakterze chuligańskim, za co grozi do 5 lat więzienia. Wszyscy zatrzymani zostali objęci policyjnym dozorem oraz zakazami stadionowymi.