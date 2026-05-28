Kradli Alfy Romeo. Ich proceder przerwali kryminalni z Gdyni Data publikacji 28.05.2026 Powrót Drukuj Funkcjonariusze z Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Gdyni zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o kradzieże z włamaniem oraz usiłowania kradzieży pojazdów marki Alfa Romeo na terenie Gdyni. Straty spowodowane działalnością sprawców oszacowano na blisko pół miliona złotych.

Sprawa była efektem intensywnej pracy funkcjonariuszy operacyjnych wydziału kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Gdyni, którzy szczegółowo analizowali kolejne zgłoszenia dotyczące włamań do pojazdów oraz prób ich kradzieży. Policjanci zabezpieczali i szczegółowo analizowali zapisy monitoringu, porównywali sposób działania sprawców, a także prowadzili działania operacyjne i rozpoznawcze w celu ustalenia tożsamości podejrzanych.

Mundurowi ustalili, że za przestępstwami mogą stać dwaj mieszkańcy z województwa Wielkopolskiego w wieku 42 i 47 lat. Funkcjonariusze wytypowali miejsca będące w zainteresowaniu sprawców oraz przypuszczalny czas ich działania. Do zatrzymania doszło 23 maja 2026 roku. Dzięki skoordynowanym działaniom policjanci zatrzymali na gorącym uczynku 47-latka podczas próby kradzieży pojazdu. Drugi z podejrzanych wpadł w ręce stróżów prawa w mieszkaniu na terenie Gdyni po dynamicznie przeprowadzonej realizacji.

W trakcie przeszukań funkcjonariusze zabezpieczyli szereg przedmiotów oraz urządzeń służących do pokonywania zabezpieczeń w pojazdach, mogących stanowić materiał dowodowy w sprawie. Straty spowodowane działalnością sprawców oszacowano na blisko pół milina złotych.

Obaj zatrzymani trafili do policyjnych celi. Za tego typu przestępstwa grozi im kara do 10 lat pozbawienia wolności.