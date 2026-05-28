Ratowanie życia to nasza misja - policjanci udzielili pomocy kobiecie w kryzysie emocjonalnym Data publikacji 28.05.2026 Powrót Drukuj Dzięki zdecydowanej i natychmiastowej reakcji żarskich policjantów udało się uratować życie mieszkance powiatu, która znalazła się w poważnym kryzysie emocjonalnym. Funkcjonariusze dotarli na miejsce w ostatniej chwili i udzielali młodej kobiecie pomocy przedmedycznej do przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego.

Do zdarzenia doszło w środę (27 maja) na terenie powiatu żarskiego. Kilkadziesiąt minut po godzinie 15.00 mundurowi zostali skierowani na interwencję. Zgłoszenie dotyczyło bezpośredniego zagrożenia życia młodej kobiety znajdującej się w kryzysie emocjonalnym. Policjanci natychmiast podjęli czynności ratujące życie i udzielili jej pomocy przedmedycznej. Już kilka minut później kobieta została przekazana załodze pogotowia. Ta sytuacja pokazuje, jak ogromne znaczenie ma szybka reakcja funkcjonariuszy na zgłoszenie, a także umiejętność podjęcia przez mundurowych skutecznych działań, które w tym przypadku uratowały ludzkie życie.

Apelujemy, aby zawsze reagować na niepojące zachowanie bliskich i znajomych, takie jak izolowanie się czy też wypowiedzi świadczące o tym, że są zrezygnowani i zmagają się z codziennością. Czasami zwykła rozmowa, okazane wsparcie czy szybkie powiadomienie odpowiednich służb może uratować życie drugiej osoby. W sytuacjach nagłych bezwzględnie należy powiadamiać służby ratunkowe pod numerem 112.

Pamiętajmy również o tym, że istnieją możliwości skorzystania z darmowej pomocy, gdy znajdujemy się w kryzysie emocjonalnym. Najlepiej nawiązać kontakt ze specjalistami, którzy zawsze nas wysłuchają:

116 123 - bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych, czynny 7 dni w tygodniu od 14:00 do 22:00

116 111 - bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży, czynny 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę

800 121 212 - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka, czynny 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę

W trakcie rozmowy nie musimy podawać swoich danych personalnych. Proszenie o pomoc to odwaga, nie słabość!

( KWP w Gorzowie Wielkopolskim)