Kryminalni rozbili grupę włamywaczy. Łupem podejrzanych padł specjalistyczny sprzęt wart 600 tysięcy złotych Data publikacji 28.05.2026 Powrót Drukuj Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu zatrzymali trzech mężczyzn podejrzanych o serię włamań do salonów kosmetycznych i klinik medycyny estetycznej. Sprawcy działali nocą, byli zamaskowani i kradli specjalistyczny sprzęt medyczny oraz kosmetyczny o ogromnej wartości. Dzięki skutecznej pracy śledczych odzyskano większość skradzionego mienia. Dwóch podejrzanych zostało tymczasowo aresztowanych.

Sprawa swój początek miała na początku kwietnia 2026 roku. Wówczas do policjantów dotarła informacja o włamaniu do kliniki stomatologiczno-kosmetycznej na terenie gminy Dopiewo pod Poznaniem. Jak ustalili śledczy, zamaskowani sprawcy pod osłoną nocy weszli na teren obiektu, a następnie po podważeniu okna dostali się do wnętrza lokalu. Ich łupem padł specjalistyczny laser do zabiegów kosmetycznych wraz z dedykowanymi głowicami. Wartość strat oszacowano na blisko 200 tysięcy złotych.

Do kolejnego zdarzenia doszło miesiąc później, w nocy z 7 na 8 maja na terenie Jarocina. Tym razem sprawcy działali jeszcze bardziej zuchwale. Ubrani w kominiarki wybili szybę witrynową salonu kosmetycznego, po czym ukradli dwa specjalistyczne lasery do zabiegów, głowice oraz sprzęt medyczny. Straty oszacowano na ponad 400 tysięcy złotych.

Nad sprawą od początku pracowali kryminalni z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. Funkcjonariusze analizowali każdy szczegół, zabezpieczone ślady oraz monitoring z miejsc zdarzeń i możliwych tras przemieszczania się sprawców. Policjanci szybko powiązali oba włamania i wytypowali osoby mogące mieć związek z tym procederem.

Skrupulatna praca operacyjna oraz trafna analiza zgromadzonego materiału przyniosły efekt zaledwie kilka godzin po włamaniu w Jarocinie. Policjanci przeprowadzili skoordynowaną realizację na terenie Poznania i Komornik, zatrzymując niemal jednocześnie trzech mężczyzn – obywateli Polski w wieku od 41 do 55 lat.

Podczas przeszukań samochodu, którym poruszali się podejrzani, oraz miejsc ich przebywania funkcjonariusze odzyskali w całości sprzęt skradziony podczas włamania w Jarocinie o wartości ponad 412 tysięcy złotych. To jednak nie był koniec działań. W mieszkaniach i pojazdach zatrzymanych policjanci znaleźli także narkotyki oraz skradzione tablice rejestracyjne.

Dalsze czynności doprowadziły śledczych do województwa kujawsko-pomorskiego. Tam policjanci odzyskali część sprzętu skradzionego wcześniej z kliniki w Palędziu w gminie Dopiewo.

Zatrzymani usłyszeli zarzuty kradzieży z włamaniem, posiadania narkotyków oraz kradzionych tablic rejestracyjnych. Na wniosek prokuratury sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu dwóch podejrzanych. Za popełnione przestępstwa grozi im kara do 10 lat pozbawienia wolności.

O dalszym losie mężczyzn zdecyduje sąd.