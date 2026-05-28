Zmiana w przepisach - obowiązkowa jazda w kasku Data publikacji 28.05.2026 Powrót Drukuj Od 3 czerwca 2026 r. wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące bezpieczeństwa najmłodszych uczestników ruchu drogowego. Rowerzyści, kierujący hulajnogą elektryczną lub UTO (urządzenie transportu osobistego) do 16. roku życia będą mieli obowiązek używania kasków ochronnych.

Wprowadzenie nowych regulacji ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży oraz ograniczenie liczby poważnych urazów głowy podczas zdarzeń drogowych. Kask to jeden z najważniejszych elementów ochrony, który może uratować zdrowie, a nawet życie. Dlatego tak ważne jest przypominanie zasad bezpieczeństwa oraz kształtowanie dobrych nawyków już od najmłodszych lat.

Bezpieczeństwo dzieci na drodze to wspólna odpowiedzialność pieszych, rowerzystów, rodziców oraz kierowców. Zachowajmy rozwagę i ostrożność, szczególnie w pobliżu szkół, przejść dla pieszych i miejsc, gdzie bawią się dzieci.

W ramach działań edukacyjno-profilaktycznych firma Screen Network będzie emitowała spot informacyjny dotyczący nowych przepisów na ekranach rozlokowanych na terenie całego kraju.

Bezpieczeństwo dzieci to wspólna sprawa nas wszystkich!

(Biuro Ruchu Drogowego KGP )

Film Zmiana w przepisach - obowiązkowa jazda w kasku Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Zmiana w przepisach - obowiązkowa jazda w kasku (format mp4 - rozmiar 17.61 MB)