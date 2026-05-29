W służbie poza granicami. Polska Policja w misjach zagranicznych Data publikacji 29.05.2026 Powrót Drukuj Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił 29 maja Dniem Weterana Działań poza Granicami Państwa. Dzień ten jest wyrazem wdzięczności narodu wobec tych, którzy zdecydowali się reprezentować Polskę w najtrudniejszych miejscach na świecie.

Polscy policjanci służą poza granicami kraju od ponad trzech dekad. 27 marca 1992 roku pierwsza trzydziestoosobowa grupa policyjna wyruszyła na teren byłej Jugosławii, by wziąć udział w misji UNPROFOR pod flagą Organizacji Narodów Zjednoczonych. Od tamtego dnia funkcjonariusze pełnili służbę pod auspicjami ONZ , Unii Europejskiej i OBWE - w Bośni i Hercegowinie, Chorwacji, Kosowie, Macedonii, Gruzji, Afganistanie, Liberii, na kilku kontynentach. Do chwili obecnej delegowano 4893 polskich policjantów poza granice państwa. Nie jest to statystyka, to 4893 decyzje o wyjeździe, 4893 pożegnania z rodziną, 4893 służby w warunkach, których żadne szkolenie krajowe nie jest w stanie w pełni odtworzyć.

Dziś polska Policja jest obecna w Kosowie, Gruzji i Armenii. Obecnie łącznie poza granicami służy 120 policjantów. Polska jest największym krajowym dostawcą personelu do cywilnych misji Unii Europejskiej spośród wszystkich państw członkowskich.

Służba za granicą ma również swój koszt. Na przestrzeni trzydziestu lat łącznie zostało rannych 52 polskich policjantów. Niestety trzech poniosło najwyższą ofiarę - oddało życie w służbie: komisarz Andrzej Kaczor, który zginął podczas misji UNGCI w Iraku w 1995 roku; podkomisarz Andrzej Buler, który zginął podczas misji UNIPTF w Bośni i Hercegowinie w 1997 roku; podinspektor Bogdan Laskowski, który zmarł podczas misji UNMIL w Liberii w 2005 roku. Ich imiona należą do tej samej historii, co mundur, który nosili i powinny być wypowiadane głośno.

Wszystkim, którzy służyli lub służą poza granicami państwa należą się wyrazy wdzięczności i uznania. Za profesjonalizm i reprezentowanie polskiej Policji w strukturach międzynarodowych. Za gotowość do ponoszenia rzeczywistego, a nie deklaratywnego kosztu bezpieczeństwa. I za to, że wrócili z wiedzą, której nie ma w żadnym podręczniku.

Tegoroczne Centralne Obchody Dnia Weterana Działań poza Granicami Państwa odbędą się w Krakowie, gdzie weterani, ich rodziny i wszyscy, którym nie jest obojętna służba, spotkają się, by oddać należny hołd.