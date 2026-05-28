Nowe lądowisko dla śmigłowców w Legionowie. Komendant Główny Policji i Dyrektor WIM-PIB podpisali list intencyjny Data publikacji 28.05.2026 Powrót Drukuj Dziś w Komendzie Głównej Policji podpisano list intencyjny dotyczący budowy nowoczesnego lądowiska dla śmigłowców na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. Inwestycja, finansowana z Programu Inwestycyjnego Modernizacji Podmiotów Leczniczych, posłuży zarówno pacjentom szpitalnego oddziału ratunkowego WIM-PIB, jak i wsparciu działań Policji.

Wspólna inwestycja dla ratowania życia i bezpieczeństwa

Dziś w Sali im. Generałów Polskiej Policji w Komendzie Głównej Policji, odbyło się uroczyste spotkanie, podczas którego sformalizowano współpracę między Policją a Wojskowym Instytutem Medycznym - Państwowym Instytutem Badawczym. Komendant Główny Policji gen. insp. Marek Boroń oraz Dyrektor WIM-PIB gen. broni prof. dr hab. n. med. Grzegorz Gielerak podpisali list intencyjny w sprawie budowy i przyszłego użytkowania lądowiska dla śmigłowców.

Inwestycja zostanie zrealizowana przy szpitalnym oddziale ratunkowym WIM-PIB w Legionowie. Kluczowym elementem porozumienia jest fakt, że lądowisko powstanie na nieruchomości Skarbu Państwa, która znajduje się w trwałym zarządzie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. W uroczystości wzięli udział m.in. I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Roman Kuster, Komendant Centrum Szkolenia Policji w Legionowie insp. dr Robert Żółkiewski, a także Starosta Legionowski Roman Smogorzewski.

Partnerstwo w interesie publicznym

Obie strony dostrzegają w tym projekcie silny, wspólny interes. Nowe lądowisko nie tylko zabezpieczy kluczowe potrzeby medyczne szpitala w zakresie sprawnego transportu pacjentów w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego, ale również realnie wesprze realizację codziennych zadań Policji.

Podpisany dokument określa wolę bliskiej współpracy przy samym procesie budowlanym oraz precyzuje zasady, na jakich obie formacje będą w przyszłości korzystać z lądowiska. Choć list intencyjny stanowi deklarację intencji i nie rodzi jeszcze twardych zobowiązań prawnych, otwiera on drogę do zawierania szczegółowych, roboczych porozumień wykonawczych pomiędzy przedstawicielami WIM-PIB oraz Policji.