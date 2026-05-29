Akt oskarżenia przeciwko organizatorowi międzynarodowego przemytu haszyszu Data publikacji 29.05.2026 Powrót Drukuj Prokuratura Regionalna w Gdańsku skierowała akt oskarżenia przeciwko 47-letniemu obywatelowi Litwy, podejrzanemu o kierowanie międzynarodową grupą przestępczą zajmującą się przemytem narkotyków. Śledztwo w sprawie prowadzone było wspólnie przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Krajowej Administracji Skarbowej.

Z ustaleń śledczych wynika, że Andrius S. odpowiadał za organizację przemytu ponad 216 kilogramów haszyszu z Hiszpanii do Polski, skąd narkotyki miały trafić dalej na Litwę. Grupa działała w sposób profesjonalny i wykorzystywała legalny transport warzyw do ukrycia przestępczej działalności. Narkotyki przewożono w specjalnie przygotowanej skrytce w naczepie chłodniczej.

W marcu 2017 roku funkcjonariusze skontrolowali ciężarówkę na terenie MOP Żarska Wieś. Podczas szczegółowej kontroli ujawniono ponad 216 kg haszyszu ukrytego za ładunkiem pomidorów. Śledczy ustalili również, że pojazd wyposażony był w nielegalnie zmodyfikowany tachograf umożliwiający fałszowanie danych dotyczących czasu pracy kierowcy i trasy przejazdu. O tej realizacji pisaliśmy w komunikacie: Polsko – hiszpańska współpraca przy udziale Europolu zaowocowała rozbiciem grupy przestępczej przemytników haszyszu i tytoniu.

Według śledczych podejrzany nadzorował logistykę przemytu, finansowanie operacji oraz przygotowanie miejsca magazynowania narkotyków w okolicach Kartuz. W proceder zaangażowany był również kierowca wykonujący międzynarodowe przewozy.

Po ujawnieniu przemytu Andrius S. ukrywał się poza granicami kraju. Został zatrzymany we Francji na podstawie europejskiego nakazu aresztowania i przekazany do Polski w czerwcu 2025 roku. Obecnie przebywa w areszcie śledczym.

Sprawa stanowi część szerokiego śledztwa dotyczącego działalności międzynarodowej grupy przestępczej zajmującej się przemytem narkotyków i transferem środków finansowych pomiędzy Polską, Hiszpanią, Litwą i Wielką Brytanią. Dotychczas w różnych postępowaniach oskarżono 31 osób. Podejrzanemu grozi kara od 3 do 20 lat pozbawienia wolności.