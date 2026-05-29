Policjanci przejęli 40 kilogramów mefedronu wartego blisko 2 miliony złotych Data publikacji 29.05.2026 Powrót Drukuj Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie po raz kolejny skutecznie uderzyli w przestępczość narkotykową. Efektem intensywnej pracy operacyjnej było zatrzymanie 26 - letniego mężczyzny podejrzanego o posiadanie znacznej ilości środków odurzających i substancji psychotropowych oraz usiłowanie wprowadzenia ich do obrotu. Mężczyzna został tymczasowo aresztowany na okres trzech miesięcy.

W toku realizacji funkcjonariusze zabezpieczyli blisko 40 kilogramów substancji psychotropowej w postaci mefedronu. Czarnorynkowa wartość przejętych narkotyków szacowana jest na około 2 miliony złotych. Gdyby środki te trafiły na rynek, mogłyby zostać rozprowadzone wśród tysięcy odbiorców.

Policjanci szczegółowo analizują zabezpieczony materiał dowodowy oraz ustalają wszystkie okoliczności związane z działalnością podejrzanego. Zatrzymany 26 - latek został doprowadzony do prokuratury, gdzie wykonano z jego udziałem czynności procesowe. Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego sąd zastosował wobec mężczyzny środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.

Za posiadanie znacznej ilości środków odurzających i substancji psychotropowych oraz udział w obrocie narkotykami grozi kara nawet do 12 lat pozbawienia wolności. O ostatecznej kwalifikacji prawnej czynów i wymiarze kary zdecyduje sąd.

Sprawa ma charakter rozwojowy, a śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań.