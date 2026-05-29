Wyjątkowa wizyta w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie Data publikacji 29.05.2026 18-letnia Zuzia, podopieczna Kliniki Pediatrii i Hemato-Onkologii Dziecięcej USK1 PUM w Szczecinie i Kliniki Pediatrii, Onkologii i Immunologii Dziecięcej, odwiedziła Komendę Wojewódzką Policji w Szczecinie, by poznać kulisy pracy funkcjonariuszy. Spotkanie było odpowiedzią na jedno z jej największych marzeń - służbę w Policji.

Jednym z marzeń Zuzi jest założenie policyjnego munduru. Dzięki wyjątkowej inicjatywie zachodniopomorskich funkcjonariuszy 18-letnia Zuzia mogła choć na chwilę zajrzeć za kulisy służby. W siedzibie zachodniopomorskiej Policji dla Zuzi przygotowano wyjątkowe spotkanie z funkcjonariuszami reprezentującymi różne piony i specjalizacje. Policjanci opowiedzieli o swojej codziennej pracy, zaprezentowali wykorzystywany sprzęt oraz przybliżyli zadania realizowane przez poszczególne jednostki. 18- latka miała okazję poznać pracę policjantów z sekcji konnej, przewodnika psa służbowego wraz z jego czworonożnym partnerem, funkcjonariuszy z Wydziału Ruchu Drogowego, Oddziału Prewencji, Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Szczecinie oraz specjalistów z Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie.

Wizyta była nie tylko okazją do zdobycia wiedzy o służbie w Policji, ale przede wszystkim wyjątkowym przeżyciem dla Zuzi, która mogła z bliska zobaczyć pracę funkcjonariuszy.