Zaatakował kobietę w zaawansowanej ciąży doręczającą kwiaty z okazji Dnia Matki Data publikacji 29.05.2026 Powrót Drukuj Dzielnicowy z posterunku w Stawiskach zatrzymał 40-latka, który zaatakował kobietę doręczającą kwiaty z okazji Dnia Matki i groził jej pozbawieniem życia. W trakcie podjętej interwencji okazało się, że ofiara jest w zaawansowanej ciąży. Mężczyzna usłyszał zarzut narażenia człowieka na niebezpieczeństwo utraty życia, spowodowania lekkiego uszczerbku na zdrowiu i gróźb karalnych. Grozi mu do 3 lat pozbawienia wolności.

Dzielnicowy z Posterunku Policji w Stawiskach zatrzymał mężczyznę, który zaatakował kobietę doręczającą kwiaty z okazji Dnia Matki. Bukiet zamówiony był przez siostrę napastnika, która przebywa poza granicami Polski. Gdy weszła na posesję, aby doręczyć wiązankę, 40-latek bez żadnego racjonalnego powodu zaczął grozić jej pozbawieniem życia, a następnie gdy pokrzywdzona zaczęła uciekać, uderzył ją w plecy. Cios był na tyle silny, że kobieta upadła na stertę drewna.

Okazało się, że ofiara jest w zaawansowanej ciąży i sprawca swoim działaniem naraził ją i jej nienarodzone dziecko na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub spowodowania uszczerbku na zdrowiu. Kobieta trafiła pod opiekę lekarzy, a mieszkaniec gminy Stawiski do policyjnej celi. Mężczyzna przyznał się do zarzucanych mu czynów. Usłyszał zarzut gróźb karalnych, narażenia na niebezpieczeństwo utraty życia oraz spowodowania lekkiego uszczerbku na zdrowiu. Zgodnie z kodeksem karnym za te przestępstwa grozi do 3 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Białymstoku / kc)