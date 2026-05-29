Współpraca służb oraz czujność kierowcy MZK przyczyniły się do odnalezienia zaginionego 91-latka Data publikacji 29.05.2026 Powrót Drukuj Szybka reakcja służb, wielogodzinne działania poszukiwawcze oraz wzorowa współpraca policjantów, strażaków, ratowników Rudawskiej Grupy Poszukiwawczej i pracowników Miejskiego Zakładu Komunikacji w Jeleniej Górze doprowadziły do szczęśliwego finału poszukiwań 91-letniego mieszkańca miasta. Dzięki zaangażowaniu wszystkich uczestników akcji senior został odnaleziony cały i zdrowy. To zdarzenie pokazuje, że skuteczność służb i właściwa reakcja podmiotów zewnętrznych nie wynika wyłącznie z dostępu do technologii czy sprzętu, ale przede wszystkim z profesjonalizmu, współpracy i empatycznego podejścia.

Wczoraj, 28 maja bieżącego roku, około godziny 17.00, do Komisariatu II Policji w Jeleniej Górze wpłynęło zgłoszenie dotyczące zaginięcia 91-letniego mieszkańca miasta. Z relacji rodziny wynikało, że mężczyzna około godziny 13.00 wyszedł z domu i od tego momentu nie nawiązał kontaktu z bliskimi, a jego miejsce pobytu pozostawało nieznane.

Ze względu na wiek zaginionego oraz realne zagrożenie dla jego życia i zdrowia policjanci natychmiast rozpoczęli szeroko zakrojone działania poszukiwawcze. W akcję zaangażowani byli mundurowi różnych pionów Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze i komisariatów.

Funkcjonariusze sprawdzali miejsca, w których mężczyzna mógł przebywać, patrolowali ulice, tereny zielone, ogródki działkowe, przystanki komunikacji miejskiej oraz inne miejsca mogące mieć związek z jego zaginięciem.

Do działań włączyli się również strażacy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze, którzy wspólnie z policjantami prowadzili poszukiwania w trudno dostępnych rejonach, a także ratownicy Rudawskiej Grupy Poszukiwawczej, wspierający akcję swoim doświadczeniem oraz specjalistycznym sprzętem. Poszukiwania trwały przez całą noc, a wszystkie służby pozostawały w pełnej gotowości, by jak najszybciej odnaleźć seniora.

Bardzo ważną rolę odegrała również współpraca Policji z Miejskim Zakładem Komunikacji w Jeleniej Górze. Informacje dotyczące rysopisu zaginionego zostały przekazane między innymi kierowcom komunikacji miejskiej. Dzięki czujności jednego z kierowców MZK poszukiwania zakończyły się szczęśliwie. Dzisiaj rano, około godziny 7.10 kierowca autobusu zauważył pasażera odpowiadającego rysopisowi zaginionego i natychmiast powiadomił Policję.

Na miejsce skierowani zostali policjanci jeleniogórskiej drogówki, którzy potwierdzili, że odnaleziony mężczyzna to poszukiwany 91-latek. Senior był cały i zdrowy, po czym został przekazany pod opiekę rodziny.

Ta sytuacja pokazuje, jak ogromne znaczenie ma szybka wymiana informacji, współpraca wszystkich służb oraz czujność mieszkańców. Dzięki zaangażowaniu wielu osób i instytucji akcja poszukiwawcza zakończyła się szczęśliwie.