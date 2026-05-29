Zatrzymany za rozbój w tramwaju na 17-latku Data publikacji 29.05.2026 Powrót Drukuj Policjanci ustalili i zatrzymali 18-latka podejrzanego o rozbój w tramwaju. Młody mężczyzna miał zaatakować 17-letniego mieszkańca Bytomia, a następnie skraść mu telefon komórkowy. Decyzją prokuratora wobec podejrzanego zastosowano dozór oraz zakaz kontaktowania się i zbliżania do pokrzywdzonego.

Do zdarzenia doszło 20 maja br. wieczorem w tramwaju jadącym z Bytomia do Świętochłowic. Z ustaleń policjantów wynika, że 18-latek podszedł do siedzącego 17-latka i brutalnie go zaatakował. Sprawca wielokrotnie uderzał go pięściami i kopał po całym ciele. Następnie zabrał jego telefon komórkowy i uciekł z tramwaju.

Fakt napaści zgłosił inny pasażer tramwaju. Pokrzywdzony nie potrzebował pomocy medycznej.

Mundurowi ustalili tożsamość sprawcy i zatrzymali 18-latka - mieszkańca Świętochłowic. Po doprowadzeniu do prokuratury wykonano z nim czynności procesowe. Podejrzany przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu. Prokurator zastosował wobec młodego mężczyzny dozór policyjny połączony z zakazem kontaktowania się oraz zbliżania do pokrzywdzonego.

Za rozbój 18-latkowi grozi kara do 15 lat więzienia.

( KWP w Katowicach / mw)

