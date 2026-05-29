Zadzwonił do niego "pracownik banku" - jeden z oszustów wpadł w Krakowie Data publikacji 29.05.2026 Powrót Drukuj Kryminalni z Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej po raz kolejny udowodnili, że sprawcy przestępstw żerujący na zaufaniu i dobroci starszych osób, nie mogą czuć się bezkarni. Tym razem mężczyzna działający w grupie oszustów wpadł w ręce policjantów na terenie Krakowa. 20-latek usłyszał zarzut i decyzją sądu został tymczasowo aresztowany.

Do zdarzenia doszło po tym, jak z 74-letnim mieszkańcem powiatu bielskiego skontaktowały się telefonicznie osoby podające się za pracowników banku. Oszuści przekonywali seniora, że jego konto bankowe oraz karta płatnicza są zagrożone, a zgromadzone środki mogą zostać utracone. W toku rozmowy zmanipulowali pokrzywdzonego i nakłonili go do przekazania swojej karty płatniczej wraz z numerem PIN.

Po uzyskaniu fizycznego dostępu do karty doszło do licznych wypłat gotówki z bankomatów na terenie Krakowa oraz Bielska-Białej. Łącznie senior stracił 17 tysięcy złotych. Sprawą natychmiast zajęli się policjanci z pionu kryminalnego, którzy wytypowali i zatrzymali 20-letniego obywatela Ukrainy - jedną z osób uczestniczących w tym procederze.

Mężczyzna usłyszał zarzut oszustwa, a następnie trafił do sądu. Wczoraj wobec podejrzanego sędzia zastosował tymczasowy areszt na dwa miesiące.

To kolejny przykład pokazujący, że policjanci bezwzględnie ścigają przestępców wykorzystujących łatwowierność i dobre serce seniorów. Stróże prawa prowadzą działania nie tylko na swoim terenie, ale również poza jego granicami, skutecznie współpracując i docierając do sprawców w całej Polsce.

Sprawa ma charakter rozwojowy. Policjanci nie wykluczają kolejnych zatrzymań i stale analizują zgromadzony materiał dowodowy. O dalszym przebiegu postępowania będziemy informowali.

Aby nie stać się ofiarą oszustwa, warto przestrzegać kilku podstawowych zasad:

jeśli odbierzesz podejrzany telefon – rozłącz się i nie kontynuuj rozmowy,

nigdy nie przekazuj pieniędzy nieznanym osobom ani nie wykonuj przelewów na polecenie rozmówcy,

pamiętaj, że pracownik banku, policjant, prokurator czy pracownik instytucji publicznej nigdy nie prosi o przekazanie pieniędzy,

w przypadku wątpliwości skontaktuj się z rodziną lub zadzwoń na numer alarmowy 112.

Pamiętajmy, że czujność i ostrożność są najskuteczniejszą ochroną przed działaniami oszustów.