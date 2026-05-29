Uwaga na fałszywe inwestycje w Internecie! Ponad 308 tysięcy złotych straciła mieszkanka powiatu karkonoskiego Data publikacji 29.05.2026 Powrót Drukuj Oszustwa inwestycyjne są jedną z najczęściej stosowanych metod działania przestępców. Bazują na wzbudzaniu zaufania, manipulacji i presji czasu. Fałszywe inwestycje to jedne z częściej występujących działań oszustów, które wymierzone są w osoby korzystające z usług oferowanych na rynku finansowym. Ten rodzaj przestępstwa polega na wykorzystaniu socjotechnik w celu nakłonienia do inwestycji, która w rzeczywistości jest fałszywa. W kontaktach oszuści brzmią wiarygodnie, mają wiedzę i umiejętności, która może uśpić czujność ofiary. Do policjantów z Jeleniej Góry wpłynęło zawiadomienie dotyczące oszustwa inwestycyjnego, w wyniku, którego mieszkanka powiatu karkonoskiego stracili ponad 308 tysięcy złotych.

Wczoraj 28 maja bieżącego roku do Komisariatu Policji w Kowarach zgłosiła się mieszkanka powiatu karkonoskiego i zawiadomiła o oszustwie internetowym związanym z rzekomymi inwestycjami finansowymi.

Jak wynika z relacji pokrzywdzonej, w marcu bieżącego roku, poszukując możliwości inwestowania środków finansowych, natrafiła w Internecie na ofertę firmy inwestycyjnej. Po pozostawieniu swoich danych kontaktowych skontaktował się z nią mężczyzna przedstawiający się jako konsultant finansowy. Następnie kobiecie został przydzielony rzekomy analityk inwestycyjny, który instruował ją, w jaki sposób dokonywać wpłat oraz inwestować środki za pośrednictwem platformy internetowej.

Oszust przekonywał pokrzywdzoną do inwestowania pieniędzy między innymi w kryptowaluty, złoto, srebro, pallad oraz inne surowce. Kobieta wykonywała kolejne przelewy na wskazane rachunki bankowe, wierząc, że pomnaża swoje oszczędności. Platforma inwestycyjna wyglądała profesjonalnie, a pokrzywdzona miała możliwość obserwowania rzekomych zysków i zarządzania wirtualnymi środkami.

Dopiero w momencie, gdy kobieta chciała wypłacić zgromadzone pieniądze, zaczęły pojawiać się kolejne żądania wpłat. Oszust tłumaczył konieczność wykonania następnych przelewów między innymi dodatkowymi opłatami i procedurami. Wtedy pokrzywdzona zorientowała się, że mogła paść ofiarą przestępstwa. Łącznie straciła ponad 308 tysięcy złotych.

Policjanci apelują o zachowanie szczególnej ostrożności podczas inwestowania pieniędzy w Internecie. Przestępcy stosują coraz bardziej wyrafinowane metody działania, wykorzystując presję czasu, obietnice szybkiego zysku oraz profesjonalnie przygotowane strony internetowe.

Przypominamy o podstawowych zasadach bezpieczeństwa:

nie ufaj reklamom obiecującym szybki i wysoki zysk bez ryzyka;

nie instaluj na swoim komputerze ani telefonie programów do zdalnej obsługi na prośbę nieznanych osób;

nigdy nie udostępniaj danych do bankowości internetowej, loginów, haseł czy kodów autoryzacyjnych;

zachowaj ostrożność wobec osób podających się za doradców finansowych lub analityków inwestycyjnych;

przed zainwestowaniem pieniędzy sprawdź, czy dana firma znajduje się w rejestrze Komisji Nadzoru Finansowego;

w przypadku jakichkolwiek wątpliwości skontaktuj się ze swoim bankiem.

Pamiętajmy - w Internecie nie ma łatwych i pewnych sposobów na szybkie wzbogacenie się. Rozwaga i ostrożność mogą uchronić przed utratą oszczędności życia.