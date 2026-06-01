Zwolnij - niebezpieczny punkt! Data publikacji 01.06.2026 Powrót Drukuj Biuro Ruchu Drogowego KGP wspólnie z firmą Yanosik SA, od 1 czerwca do 30 września 2026 r., prowadzi ogólnopolską akcję informacyjno-edukacyjną pn. „Zwolnij - niebezpieczny punkt!”. Celem działań jest zwiększenie bezpieczeństwa na drogach poprzez ostrzeganie kierowców o miejscach szczególnie niebezpiecznych oraz przypominanie o konieczności dostosowania prędkości do warunków ruchu.

Akcja obejmuje miejsca, w których w ostatnich latach dochodziło do największej liczby wypadków drogowych. Są to zarówno kilkukilometrowe odcinki dróg, jak również konkretne lokalizacje, m.in. skrzyżowania czy przejścia dla pieszych. Kierowcy korzystający z aplikacji Yanosik otrzymają specjalne komunikaty głosowe ostrzegające o zbliżaniu się do niebezpiecznego miejsca oraz przypominające o konieczności zachowania szczególnej ostrożności.

Nadmierna prędkość nadal pozostaje jedną z głównych przyczyn najtragiczniejszych zdarzeń drogowych. Policja apeluje do wszystkich uczestników ruchu o rozwagę, przestrzeganie ograniczeń prędkości oraz uważną obserwację drogi i jej otoczenia. Każda chwila nieuwagi może doprowadzić do tragedii.

W działania po raz kolejny włączyła się firma Screen Network, emitując spot kampanii na ekranach LED rozmieszczonych m.in. przy głównych trasach komunikacyjnych, dworcach, stacjach paliw oraz w centrach handlowych.

Zwolnij, zachowaj ostrożność i dojedź bezpiecznie do celu!

( BRD KGP )