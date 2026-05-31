Zarzut w sprawie zabójstwa sprzed 27 lat Data publikacji 31.05.2026 Dzięki wieloletniej, skrupulatnej pracy funkcjonariuszy Policji oraz ścisłej współpracy z prokuraturą, nastąpił kolejny przełom w śledztwie dotyczącym zabójstwa mężczyzny, do którego doszło 21 stycznia 1999 roku w Nowym Mieście nad Pilicą.

Funkcjonariusze Sekcji Archiwum X oraz Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu, działając pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Radomiu, od lat prowadzili czynności zmierzające do wyjaśnienia wszystkich okoliczności tej zbrodni. Kluczowe znaczenie miały ponownie przeprowadzone analizy materiału dowodowego, w tym badania genetyczne i daktyloskopijne, a także szczegółowa weryfikacja zgromadzonych informacji.

Z ustaleń śledczych wynika, że sprawca zabójstwa przyjechał do Nowego Miasta nad Pilicą z zamiarem pozbawienia życia konkretnej osoby. Dysponował adresem zamieszkania pokrzywdzonego oraz narzędziem zbrodni. Po dokonaniu przestępstwa opuścił miejsce zdarzenia i wyjechał za granicę.

W toku śledztwa policjanci ustalili również, że za organizacją zbrodni miał stać inny mężczyzna. 14 maja 2026 r. zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie zarzutu kierowania wykonaniem zabójstwa 52-letniemu mieszkańcowi powiatu tomaszowskiego.

Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Za zarzucany czyn grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności.

Sprawa stanowi przykład, że nawet po wielu latach od popełnienia najpoważniejszych przestępstw policjanci i prokuratorzy konsekwentnie dążą do ustalenia wszystkich osób odpowiedzialnych za zbrodnię oraz pociągnięcia ich do odpowiedzialności karnej.

Prokuratura Okręgowa w Radomiu/ZespółPrasowy KWP zs. w Radomiu