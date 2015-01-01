DZIECIĘCA „KRAINA WYOBRAŹNI” W OGRODACH KPRM Powrót Drukuj To już tradycja, w tym roku po raz 12 ogrody Kancelarii Prezesa Rady Ministrów otworzyły swoje bramy dla dzieci. Na ten szczególny, uroczysty Dzień, czekali nie tylko najmłodsi, którzy byli najważniejsi, ale też całe rodziny. Na długo przed otwarciem, przed bramami już ustawiły się tłumy oczekując na wejście do „Krainy Wyobraźni” stworzonej przez wiele służb, instytucji państwowych i przedsiębiorców.

Punktualnie o 10:00 Premier Donald Tusk otworzył bramy i zaprosił oczekujących do ogrodów, gdzie czekała już na nich moc atrakcji. Wśród wielu namiotów była też strefa przygotowana przez Biuro Prewencji, Biuro Ruchu Drogowego, Gabinet Komendanta Głównego Policji i Komendę Stołeczną Policji, a także stanowisko Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji BOA.



Policjanci przygotowali liczne stanowiska edukacyjne i profilaktyczne, podczas których dzieci oraz ich opiekunowie mogli poznać specyfikę policyjnej służby, dowiedzieć co nieco o historii Policji, obejrzeć wyposażenie funkcjonariuszy oraz porozmawiać o bezpieczeństwie. Nie zabrakło pokazów sprzętu wykorzystywanego na co dzień przez policjantów, w tym sławnego już Forda Mustanga, motocykli, melexa, a także Lekkiego Transportera Opancerzonego „TUR” oraz atrakcji skierowanych do najmłodszych uczestników wydarzenia.



W „Krainie Wyobraźni” uczestniczyli również Szef MSWiA Marcin Kierwiński oraz I zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Roman Kuster, który wspólnie z najmłodszymi sprawdzał policyjny sprzęt, rozmawiał z nimi, dzieląc się radością i uśmiechem. Mówił o tym jak ważne jest bezpieczeństwo i przypomniał o noszeniu kasków bezpieczeństwa, w pierwszej kolejności, siebie podając jako przykład.

Podobnie jak w ubiegłym roku do zapoznania się z techniką zbierania śladów kryminalistycznych oraz zawartością swojej tajemniczej walizki zachęcał policjant z Laboratorium Kryminalistycznego KSP.

Dużą atrakcją dla maluchów były policyjne maskotki: Komisarz Zebra z KWP zs. w Radomiu, Łoś z KPP w Wyszkowie i sierżant Borsuk z Komendy Stołecznej Policji. Na najmłodszych czekały też kolorowanki, pluszowe misie, przypinki, odblaski oraz komiksy i książeczki o bezpieczeństwie. Były również płyty z nagraniami muzycznymi Orkiestry Reprezentacyjnej Policji pod batutą kapelmistrza, insp. Janusza Trzepizura i wiele materiałów edukacyjnych.



Szczególnym zainteresowaniem cieszyło się stanowisko funkcjonariuszy CPKP BOA Komendy Głównej Policji. Odwiedzający je mieli okazję zobaczyć specjalistyczne wyposażenie wykorzystywane podczas działań kontrterrorystycznych, porozmawiać z funkcjonariuszami BOA oraz dowiedzieć się więcej o ich wymagającej i odpowiedzialnej służbie.



W „Krainie Wyobraźni” każdy mógł znaleźć coś dla siebie, bo ograniczała nas tylko wyobraźnia.

Będziemy czekali za rok!



Tekst i foto: asp. szt. Aleksandra Laskowska

BKS KGP