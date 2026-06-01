Złodziej zatrzymany w 2 godziny. Mercedes wart 400 tys. wrócił do właścicielki Data publikacji 01.06.2026 Powrót Drukuj Wyszkowscy policjanci w ekspresowym tempie odzyskali Mercedesa wartego ponad 400 tysięcy złotych i zatrzymali pijanego 39‑latka, który ukradł auto niemal na oczach właścicielki. Dzięki szybkim działaniom funkcjonariuszy pojazd odnaleziono w lesie, a sprawca trafił do aresztu.

Chwila nieuwagi wystarczyła, by doszło do kradzieży luksusowego samochodu. 40‑letnia kobieta pozostawiła swojego Mercedesa wartego około 400 tys. zł z kluczykami w środku. Choć znajdowała się zaledwie kilka metrów od pojazdu, okazję wykorzystał 39‑latek, który wsiadł do auta i odjechał nim na jej oczach.

Do zdarzenia doszło w środę (27.05) na terenie jednej z posesji w Kamieńczyku (gmina Wyszków). Zaniepokojona kobieta natychmiast powiadomiła dyżurnego wyszkowskiej komendy. Funkcjonariusze błyskawicznie rozpoczęli działania i już po dwóch godzinach od zgłoszenia namierzyli skradziony pojazd oraz zatrzymali mężczyznę siedzącego za jego kierownicą.

W ustaleniu miejsca, w którym znajdował się Mercedes, pomogły ostatnie dane z systemu GPS zamontowanego w pojeździe. Dzięki doskonałej znajomości terenu i doświadczeniu policjantów auto zostało odnalezione w lesie na terenie gminy Łochów.

Badanie alkomatem wykazało, że zatrzymany miał blisko 2 promile alkoholu w organizmie. To jednak nie był koniec jego problemów — policjanci ustalili, że mężczyzna miał cofnięte uprawnienia do kierowania pojazdami. W trakcie dalszych czynności wyszło również na jaw, że ma na swoim koncie liczne przestępstwa, w tym kradzieże z włamaniem.

39‑latek został zatrzymany i trafił do policyjnej celi. W piątek (29.05) usłyszał zarzuty kradzieży samochodu oraz kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości. Odpowie także za prowadzenie auta pomimo cofniętych uprawnień. Sąd zastosował wobec niego trzymiesięczny areszt. Grozi mu kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności.