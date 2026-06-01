Policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy oszukali seniorkę Data publikacji 01.06.2026 Policjanci zwalczający przestępstwa przeciwko mieniu zatrzymali w Gdańsku dwóch mężczyzn, którzy na początku maja br. oszukali 79-letnią mieszkankę Białegostoku. Kobieta wierząc, że jej oszczędności są zagrożone, przekazała oszustom w reklamówce 30 tysięcy złotych. 42 i 52-latek usłyszeli zarzut oszustwa. Za to przestępstwo grozi im kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępstw przeciwko mieniu białostockiej komendy miejskiej, przy wsparciu pomorskich policjantów zatrzymali w Gdańsku dwóch mężczyzn, którzy na początku maja br. oszukali 79-latkę. Wówczas do mieszkanki Białegostoku na telefon stacjonarny zadzwonił mężczyzna podający się za policjanta. Poinformował, że rozpracowuje przestępców, którzy planują ją napaść i ukraść jej oszczędności. Dodał, że aby chronić pieniądze, seniorka musi przekazać je mężczyźnie w umówionym miejscu. 79-latka spakowała do reklamówki 30 tysięcy złotych i zgodnie z instrukcjami przekazała je na przystanku nieznanemu mężczyźnie. Po powrocie do domu uświadomiła sobie, że padła ofiarą oszustwa i powiadomiła Policję.

Sprawą zajęli się śledczy z białostockiej komendy. Ustalili tożsamość dwóch sprawców i miejsce ich przebywania. Okazali się nimi 52-latek i jego o 10 lat młodszy wspólnik - mieszkańcy Gdańska. Tam też zostali zatrzymani. Wpadli w miejscach zamieszkania. W czasie przeszukania ich domów funkcjonariusze odnaleźli odzież, w którą ubrani byli podczas oszustwa. Mundurowi ustalili, że 52-latek odebrał pieniądze od seniorki, natomiast 42-latek przekazywał mu informacje, gdzie i jak ma to zrobić. Obaj usłyszeli zarzuty oszustwa. Za to przestępstwo grozi im kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Jak działają oszuści ?

opowiadają o problemach finansowych,

mówią o zagrożeniu naszych oszczędności,

proszą o pomoc w nagłej sytuacji np. wypadek drogowy,

sugerują udział w jakiejś ważnej sprawie np. w akcji policyjnej.

Choć scenariusze się różnią, celem zawsze jest skłonienie rozmówcy do szybkiej decyzji, przekazania pieniędzy lub podania wrażliwych danych.

Jakie informacje próbują wyłudzić oszuści?

dane osobowe: imię, nazwisko, adres, numer pesel, seria i numer dowodu osobistego, nazwisko panieńskie matki,

dane bankowe: numer konta, numer karty płatniczej, kod CVV, login i hasło do bankowości internetowej,

numer PIN do karty,

kody Blik,

informacje o oszczędnościach: ile mamy na koncie, czy trzymamy gotówkę w domu, czy posiadamy kosztowności,

informacje o rodzinie: kim są nasi bliscy, gdzie mieszkają, co robią,

hasła do kont internetowych np. e-mail, media społecznościowe.

Pamiętajmy, że żadna instytucja, policjant lub urzędnik nie ma prawa żądać takich informacji podczas rozmowy telefonicznej.

Dlaczego skuteczne rozłączenie jest tak ważne?

Oszuści potrafią manipulować emocjami, wywoływać strach i pośpiech. Wciągając w rozmowę, chcą odebrać nam szansę na spokojne przemyślenie sytuacji. Najlepszą obroną jest szybkie przerwanie rozmowy. To nie niegrzeczność ale ostrożność.

Nie wdawajmy się w dyskusję - jeśli rozmowa budzi nasz niepokój, powiedzmy spokojnie: „Nie rozmawiam przez telefon o takich sprawach” lub w ogóle nie odpowiadaj,

Rozłączmy się skutecznie - na telefonie komórkowym naciśnijmy czerwoną słuchawkę. W przypadku telefonu stacjonarnego odłóżmy słuchawkę. Jeśli mamy wątpliwości, czy linia się rozłączyła, odczekajmy 30 sekund lub skorzystajmy z innego telefonu,

Porozmawiajmy z bliskimi lub zadzwońmy na Policję na nr 112 - skontaktujmy się z rodziną lub służbami, aby upewnić się, że wszystko jest w porządku, ewentualnie zgłośmy próbę oszustwa.

O czym warto jeszcze pamiętać?

Nie podawajmy przez telefon numerów PIN, haseł, kodów Blik, danych osobowych ani informacji o koncie,

Nie podejmujmy żadnych decyzji finansowych pod wpływem rozmowy telefonicznej,

W razie wątpliwości skonsultujmy się z bliskimi lub zadzwońmy do instytucji np. banku na ich oficjalny numer.

Rozmawiajmy o tego typu zagrożeniach z rodziną, znajomymi i sąsiadami. Wspólnie możemy sprawić, że oszuści nie będą mieli szans. Twoja czujność ma znaczenie - dla Ciebie i Twoich bliskich.