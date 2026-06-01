Komendant Główny Policji podziękował szczecińskiemu funkcjonariuszowi za uratowanie życia kobiecie Data publikacji 01.06.2026 Powrót Drukuj Młodszy aspirant Karol Szkudlarek, który w czasie wolnym od służby powstrzymał brutalnego napastnika i uratował ranną kobietę, spotkał się dziś z Komendantem Głównym Policji gen. insp. Markiem Boroniem. W tej wyjątkowej wizycie w Komendzie Głównej Policji bohaterskiemu funkcjonariuszowi towarzyszyła rodzina, która odegrała kluczową rolę podczas interwencji.

Dzisiaj w siedzibie Komendy Głównej Policji odbyło się spotkanie Komendanta Głównego Policji gen. insp. Marka Boronia z mł. asp. Karolem Szkudlarkiem - funkcjonariuszem ze Szczecina, który udowodnił, że policjantem jest się zawsze, również po godzinach pracy. Szef polskiej Policji podziękował funkcjonariuszowi za jego służbę na rzecz bezpieczeństwa obywateli, podkreślając jego wzorową postawę. Dzięki profesjonalizmowi i szybko podjętym właściwym decyzjom mł. asp. Karola Szkudlarka nie doszło do tragedii.

Wizyta miała charakter szczególny, ponieważ policjantowi towarzyszyli najbliżsi. To właśnie ich czujność i natychmiastowe wsparcie pomogły w sprawnym przeprowadzeniu akcji ratunkowej oraz ujęciu sprawcy.

Komendant Główny Policji pogratulował również przełożonemu mł. asp. Karola Szkudlarka - Komendantowi Miejskiemu Policji w Szczecinie insp. Piotrowi Makuchowi.

Rodzinny spacer, który zmienił się w dramatyczną akcję

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło na jednej z ulic Szczecina. Młodszy aspirant Karol Szkudlarek spędzał wolny czas prywatnie z rodziną. W pewnym momencie jego córka dostrzegła po drugiej stronie jezdni niepokojącą sytuację - mężczyznę, który w brutalny sposób zaatakował kobietę.

Policjant zareagował natychmiast. W krytycznych chwilach, gdzie liczyła się każda sekunda, kluczowe okazało się wyszkolenie medyczne oraz opanowanie funkcjonariusza. Do działań ratunkowych natychmiast włączyła się żona policjanta, która przejęła opiekę nad ranną kobietą.

Determinacja szczecińskiego policjanta doprowadziła do szybkiego ujęcia sprawcy i przekazania go przybyłemu na miejsce patrolowi. Poszkodowana kobieta została bezpiecznie przetransportowana pod opiekę lekarzy.

Napastnikiem okazał się 33-letni mieszkaniec Szczecina. Dzięki sprawnemu działaniu Policji i zebranemu materiałowi dowodowemu, mężczyźnie przedstawiono bardzo poważne zarzuty usiłowania zabójstwa i spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Na wniosek Policji i prokuratury sąd zastosował wobec 33-latka środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.

Postawa młodszego aspiranta Karola Szkudlarka oraz jego rodziny to wzorowy przykład realizacji policyjnego motta „Pomagamy i Chronimy” – nawet w czasie wolnym od codziennych obowiązków służbowych.