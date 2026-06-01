Policjant po służbie udzielił pomocy uczestnikom zdarzenia drogowego Data publikacji 01.06.2026 Powrót Drukuj Dyżurny poddębickiej komendy, będąc po służbie, był świadkiem zdarzenia drogowego w Łodzi. Dzięki jego szybkiej reakcji uczestnicy kolizji otrzymali niezbędną pomoc, a miejsce zdarzenia zostało odpowiednio zabezpieczone do czasu przyjazdu służb ratunkowych. To kolejny przykład na to, że policyjna dewiza „Pomagamy i chronimy” pozostaje aktualna nie tylko podczas pełnienia służby - funkcjonariusze są gotowi nieść pomoc również poza służbą.

W piątek, 29 maja 2026 roku przed godziną 17:00 dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Poddębicach, wracając wraz z żoną z Łodzi, zauważył na ulicy Aleksandrowskiej zdarzenie drogowe z udziałem dwóch samochodów osobowych. Jak wynikało z sytuacji zastanej na miejscu, jeden z pojazdów najechał na tył poprzedzającego go samochodu. Funkcjonariusz natychmiast zatrzymał swój pojazd w bezpiecznym miejscu i ruszył z pomocą uczestnikom zdarzenia.

W jednym z samochodów znajdowała się kobieta, która poinformowała, że jest w ciąży. Była wyraźnie zdenerwowana i potrzebowała wsparcia. Policjant wraz z żoną pomogli jej opuścić pojazd i przejść w bezpieczne miejsce - na pobliski przystanek tramwajowy.

Podczas udzielania pomocy funkcjonariusz zauważył wydobywający się z pojazdu dym. Spod pokrywy silnika widoczne było również iskrzenie instalacji elektrycznej, co mogło stwarzać zagrożenie pożarowe. Policjant niezwłocznie powiadomił służby ratunkowe. Drugiemu uczestnikowi zdarzenia również polecił przejście w bezpieczne miejsce. Następnie ustawił trójkąt ostrzegawczy, odłączył źródło zasilania w uszkodzonym pojeździe oraz ze względu na duże natężenie ruchu i powstałe utrudnienia podjął ręczną regulację ruchem, dbając o bezpieczeństwo pozostałych uczestników ruchu drogowego.

Już po kilku minutach na miejsce dotarł zespół ratownictwa medycznego, a następnie patrol ruchu drogowego oraz zastępy Państwowej Straży Pożarnej, które przejęły dalsze działania.

Postawa poddębickiego policjanta pokazuje, że funkcjonariusze pozostają gotowi do niesienia pomocy zawsze wtedy, gdy ktoś jej potrzebuje. Niezależnie od tego, czy są na służbie, czy właśnie wracają do domu. Bezpieczeństwo i pomoc drugiemu człowiekowi pozostają dla nich priorytetem.