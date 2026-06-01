Przez 10 lat był poszukiwany i posługiwał się danymi sąsiada Data publikacji 01.06.2026 Powrót Drukuj Gdańscy policjanci zatrzymali 55-latka, który został skazany za przestępstwo skarbowe i był poszukiwany do odbycia kary więzienia. Mężczyzna ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości przez 10 lat. Przez cały czas posługiwał się danymi sąsiada.

Kryminalni z gdańskiej komendy miejskiej podczas swojej pracy zdobyli informację o poszukiwanym 55-latku. Mężczyzna został w przeszłości skazany za przestępstwo skarbowe polegające na wystawieniu fałszywych faktur. Zgodnie z decyzją sądu za to przestępstwo miał trafić na 2 miesiące i 15 dni do więzienia. Policjanci podczas pracy nad tą sprawą ustalili, że 55-latek posługuje się fałszywymi danymi. Funkcjonariusze ustalili też, gdzie mężczyzna mieszka oraz jakim jeździ samochodem.

W miniony piątek po godzinie 6.00 kryminalni pojechali do Wrzeszcza, aby poszukiwanego zatrzymać. Gdy funkcjonariusze byli w pobliżu jego adresu zauważyli, jak wychodzi z budynku. Mężczyzna został wylegitymowany i jak spodziewali się policjanci, podał fałszywe dane. Imię i nazwisko, imiona rodziców oraz data i miejsce urodzenia należały, jak się szybko okazało do jego sąsiada z bloku. Mężczyzna został wcześniej poinformowany o odpowiedzialności prawnej za podanie fałszywych danych, jednak do końca miał nadzieję, że tym razem znowu mu się uda. Nie wiedział, że policjanci znają jego prawdziwe dane. Po zestawie pytań, na które odpowiedzi mógł znać tylko właściciel tożsamości, w końcu się poddał.

55-letni mieszkaniec Gdańska został zatrzymany i doprowadzony do komisariatu. Jak się okazało, był też poszukiwany w celu ustalenia miejsca pobytu przez policjantów z Tczewa oraz Warszawy. Mężczyzna skorzystał z możliwości uwolnienia się od kary więzienia, wpłacając kilkanaście tysięcy złotych grzywny. Policjanci wręczyli mu też wezwania na czynności w prowadzonych postępowaniach przez prokuratury w Warszawie oraz Tczewie.