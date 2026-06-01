Uwaga na oszustów Data publikacji 01.06.2026 Powrót Drukuj 62-latka z Puław i 72-latka z Zamościa straciły łącznie 470 tys. zł. Kobiety padły ofiarami oszustów podszywających się pod klientów zainteresowanych rezerwacją noclegu, a następnie pracowników banku. Przestępcy, wykorzystując fałszywą wiadomość dotyczącą wpłaty za wynajem oraz aplikację do zdalnej obsługi telefonu, przejęli kontrolę nad ich rachunkami bankowymi i wykonali nieautoryzowane przelewy. Apelujemy o rozwagę i przypominamy, aby nigdy nie instalować na polecenie nieznanych osób aplikacji umożliwiających zdalny dostęp do telefonu lub komputera.

62-letnia mieszkanka Puław posiadająca mieszkanie do wynajęcia na terenie Warszawy, otrzymała wiadomość od osoby zainteresowanej najmem lokalu. Rzekomy najemca poinformował kobietę, że chce wpłacić jej kaucję za mieszkanie. W trakcie prowadzonej korespondencji 62-latka przekazała dane potrzebne do wykonania przelewu. Pomimo tego wpłata nie została zrealizowana, a finalnie kobieta padła ofiarą oszustów, którzy pod pretekstem wynajmu od niej mieszkania oraz rzekomego zabezpieczenia środków na koncie bankowym doprowadzili ją do utraty blisko 350 tysięcy złotych.

Podobna sytuacja spotkała 72-latkę z Zamościa, która oferowała do wynajęcia pokoje na Roztoczu. Za pośrednictwem komunikatora skontaktował się z nią rzekomy klient. W rozmowie wyjaśniła, że warunkiem rezerwacji jest opłata zadatku i przekazała numer konta bankowego. Poproszona, podała także adres mailowy. Po chwili pocztą elektroniczną otrzymała wiadomość z informacją, że jeśli kliknie we wskazaną ikonkę otrzyma płatność na wygodne dla niej konto bankowe. Kobieta postępowała zgodnie z instrukcjami otrzymanymi od oszustów, między innymi zainstalowała na swoim telefonie aplikację zdalnego pulpitu. Seniorka straciła z konta blisko 120 tys. zł.

Przestępcy wykorzystują popularne komunikatory internetowe oraz pocztę elektroniczną, podszywając się pod osoby zainteresowane wynajmem nieruchomości, a następnie pod pracowników banków lub specjalistów ds. bezpieczeństwa.

W obu przypadkach oszuści nawiązali kontakt z kobietami oferującymi lokale do wynajęcia. Rzekomi klienci deklarowali chęć dokonania wpłaty kaucji lub zadatku za rezerwację i prosili o podanie danych niezbędnych do realizacji płatności. Następnie przesyłali wiadomości e-mail zawierające linki lub instrukcje mające rzekomo umożliwić odebranie wpłaty.

Po kliknięciu w przesłane odnośniki kobiety zostały nakłonione do podania danych osobowych, informacji związanych z rachunkiem bankowym, a w jednym przypadku również danych karty płatniczej. W trakcie wykonywania tych czynności kontaktowały się z nimi osoby podające się za pracowników banku lub specjalistów ds. bezpieczeństwa. Rozmówcy informowali o rzekomych zagrożeniach dla środków zgromadzonych na kontach i przekonywali, że konieczne jest podjęcie natychmiastowych działań w celu ich zabezpieczenia.

Działając pod presją czasu i w przekonaniu, że chronią swoje oszczędności, pokrzywdzone wykonywały polecenia oszustów. Na ich prośbę zainstalowały aplikację AnyDesk, służącą do zdalnego dostępu do urządzeń. Nie zdawały sobie sprawy, że w ten sposób umożliwiają przestępcom przejęcie kontroli nad telefonem lub komputerem.

Po przejęciu dostępu do urządzeń i rachunków bankowych przestępcy wykonywali przelewy na wskazane przez siebie konta oraz zlecali inne operacje finansowe. Łączne straty poniesione przez obie pokrzywdzone wyniosły niemal 470 tysięcy złotych. W jednym przypadku bank zdołał zablokować część podejrzanych transakcji, dzięki czemu nie doszło do utraty wszystkich oszczędności.

Opisane zdarzenia pokazują, że oszuści stosują podobny schemat działania, wykorzystując zaufanie swoich ofiar, pośpiech oraz strach przed utratą pieniędzy.

Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności podczas kontaktów telefonicznych i internetowych. Należy pamiętać, że prawdziwi pracownicy banków nigdy nie proszą klientów o instalowanie programów do zdalnej obsługi urządzeń, podawanie loginów, haseł, kodów autoryzacyjnych czy wykonywanie przelewów w celu „zabezpieczenia” środków. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy przerwać rozmowę i samodzielnie skontaktować się z bankiem, korzystając wyłącznie z oficjalnych kanałów kontaktu.