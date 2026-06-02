Seria włamań do taksówek przerwana. 40-latek w rękach kieleckich policjantów Data publikacji 02.06.2026 Powrót Drukuj Kieleccy policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości przeciwko mieniu ustalili i zatrzymali mężczyznę podejrzewanego o serię włamań do pojazdów typu taxi. Tylko na terenie Kielc śledczy powiązali go z 13 przestępstwami, w wyniku których straty przekroczyły 30 tysięcy złotych. Jak wynika z ustaleń funkcjonariuszy, 40-latek może mieć na swoim koncie także aż 41 włamań dokonanych w różnych częściach kraju.

W połowie marca br. na terenie Kielc doszło do serii włamań do pojazdów typu taxi. Sprawca dostawał się do wnętrza samochodów, skąd kradł między innymi gotówkę oraz sprzęt elektroniczny. Łączna wartość poniesionych strat została oszacowana na ponad 30 tysięcy złotych.

Sprawą zajęli się policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu Komendy Miejskiej Policji w Kielcach. Funkcjonariusze przeprowadzili szczegółową analizę zgromadzonego materiału dowodowego, która doprowadziła ich do wytypowania osoby mogącej mieć związek z przestępstwami.

Ustalenia śledczych wskazywały na 40-letniego mieszkańca województwa śląskiego. W miniony czwartek mężczyzna został zatrzymany na terenie Zabrza. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że działał według podobnego schematu, a jego przestępcza działalność nie ograniczała się wyłącznie do województwa świętokrzyskiego. Policjanci powiązali go dotychczas z 41 innymi włamaniami do pojazdów na terenie całego kraju.

W piątek 40-latek usłyszał zarzut kradzieży z włamaniem. Na wniosek śledczych i prokuratury sąd zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci trzymiesięcznego aresztu tymczasowego.

( KWP w Kielcach / mw)

