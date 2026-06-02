Błyskawiczna reakcja koszalińskich policjantów. Sprawca podpalenia targowiska zatrzymany Data publikacji 02.06.2026 Sprawne i zdecydowane działania policjantów z Ogniwa Patrolowo - Interwencyjnego Komisariatu Policji II w Koszalinie doprowadziły do zatrzymania krótko po zdarzeniu mężczyzny podejrzewanego o podpalenie targowiska miejskiego przy ul. Bohaterów Warszawy w Koszalinie. Zatrzymany mężczyzna został tymczasowo aresztowany na okres trzech miesięcy.

Do zdarzenia doszło w minionym tygodniu, w godzinach nocnych, na terenie Giełdy Towarowo - Warzywnej przy ul. Bohaterów Warszawy w Koszalinie. Ogień objął część targowiska powodując ogromne straty materialne. Łączna wartość szkód została oszacowana na ponad 3 miliony złotych.

Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe. W działaniach gaśniczych uczestniczyło dziewięć zastępów Państwowej Straży Pożarnej. Dzięki ich zaangażowaniu i skutecznie przeprowadzonej akcji pożar został opanowany, nie dopuszczając do dalszego rozprzestrzeniania się ognia.

Równolegle swoje działania prowadzili policjanci z Komisariatu Policji II w Koszalinie. Funkcjonariusze Ogniwa Patrolowo - Interwencyjnego niezwłocznie przystąpili do ustalania okoliczności zdarzenia oraz sprawcy podpalenia. Kluczowe znaczenie miała szybka analiza zgromadzonych informacji, w tym zapisów monitoringu obejmujących teren targowiska.

Na nagraniach zarejestrowano mężczyznę, którego zachowanie wskazywało na związek ze zdarzeniem. Policjanci błyskawicznie wytypowali podejrzewanego, ustalili jego tożsamość i podjęli działania zmierzające do jego zatrzymania. Dzięki determinacji oraz skutecznej pracy operacyjnej 38 - letni mieszkaniec powiatu koszalińskiego został zatrzymany.

Zebrany w sprawie materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mężczyźnie zarzutu. Sąd Rejonowy w Koszalinie przychylił się do stanowiska prokuratora i zastosował wobec zatrzymanego tymczasowy areszt na okres trzech miesięcy.