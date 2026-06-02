„PROTECT - zwiększenie kompetencji Policji państw członkowskich UE w zakresie ochrony miejsc publicznych przed zagrożeniami CBRJW” Data publikacji 02.06.2026 Powrót Drukuj W ubiegłym tygodniu odbyła się konferencja pt. „Zagrożenia CBRJW w przestrzeni publicznej - świadomość i współdziałanie”, otwierająca projekt „PROTECT - zwiększenie kompetencji Policji państw członkowskich UE w zakresie ochrony miejsc publicznych przed zagrożeniami CBRJW”. Projekt współfinansowany jest z programu Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego na lata 2021-2027, a realizujemy go wspólnie z Komendami Wojewódzkimi Policji w Gorzowie Wielkopolskim, zs. w Radomiu oraz w Rzeszowie. Konferencję otworzył insp. Andrzej Mioduna - I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie.

Zagrożenia terrorystyczne i ryzyka związane z użyciem środków chemicznych, biologicznych, radiologicznych, jądrowych i wybuchowych (CBRJW) stają się coraz bardziej złożone i trudne do przewidzenia. Dlatego kluczowe znaczenie ma przygotowanie służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne. Ochrona miejsc publicznych, w których gromadzą się obywatele, wymaga nowoczesnych procedur, wysokich kompetencji funkcjonariuszy oraz sprawnej współpracy między różnymi instytucjami.

Projekt „PROTECT – zwiększenie kompetencji Policji państw członkowskich UE w zakresie ochrony miejsc publicznych przed zagrożeniami CBRJW” finansowany z Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego na lata 2021 – 2027 odpowiada na te wyzwania. Realizujemy go w partnerstwie z Komendą Wojewódzką Policji w Gorzowie Wielkopolskim, Komendą Wojewódzką Policji zs. w Radomiu oraz Komendą Wojewódzką Policji w Rzeszowie. Jego celem jest zwiększenie gotowości i zdolności Policji państw członkowskich UE do reagowania na zagrożenia CBRJW, poprzez szkolenia, ćwiczenia praktyczne oraz rozwój współpracy między służbami.

W ubiegłym tygodniu, w dniach 26-29 maja 2026 roku odbyła się konferencja pt. „Zagrożenia CBRJW w przestrzeni publicznej – świadomość i współdziałanie” otwierająca ten projekt.

Konferencję otworzył inspektor Andrzej Mioduna – I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie. W konferencji udział wzięli przedstawiciele instytucji państwowych i naukowych, których działalność obejmuje przeciwdziałanie i zwalczanie zagrożeń chemicznych, biologicznych, radiologicznych, nuklearnych i wybuchowych w kontekście przeciwdziałania terroryzmowi. Byli to m.in. przedstawiciele Komendy Głównej Policji oraz komend wojewódzkich Policji w Polsce, zagranicznej Policji - Prezydium Policji w Berlinie, Narodowej Policji Hiszpanii, Litewskiej Policji i Straży Pożarnej, Policji bułgarskiej, Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Prokuratury Krajowej - Lubelskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji, Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej, Komendy Miejskiej Straży Pożarnej Miasta Stołecznego Warszawy, administracji rządowej i samorządowej, Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Warszawie. W konferencji uczestniczyli również przedstawiciele środowisk naukowych - Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Akademii Pożarniczej, Wojskowego Instytutu Chemii i Radiometrii.

Podczas konferencji omówiono zagrożenia CBRJW we współczesnym świecie jako czynnik wpływający na bezpieczeństwo w miejscach publicznych. Poruszane zagadnienia dotyczyły:

incydentów CBRJW jako elementu zagrożeń hybrydowych;

międzynarodowej współpracy i wymiany doświadczeń w zwalczaniu incydentów CBRJW;

współdziałania służb i instytucji - procedur, sił, środków jako filaru bezpieczeństwa CBRJW;

identyfikacji i neutralizacji zagrożeń CBRJW w miejscach publicznych;

ochrony ludności i ochrony fizycznej służb w obliczu zagrożenia CBRJW, pierwszej pomocy w skażeniu CBRJW.