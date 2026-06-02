Nielegalni imigranci z Pakistanu oraz Gruzin zatrzymani przez bydgoskich policjantów Data publikacji 02.06.2026 Trzech obcokrajowców zostało zatrzymanych w wyniku działań prowadzonych przez bydgoskich policjantów. Dwóch Pakistańczyków usłyszało już zarzuty związane z nielegalnym przekroczeniem granicy Rzeczypospolitej Polskiej, natomiast Gruzin odpowie za organizowanie nielegalnego przekroczenia granicy oraz niezatrzymanie się do kontroli drogowej. Dalsze decyzje związane z deportacją dwóch pierwszych osób podejmie Straż Graniczna, trzecia decyzją sądu została tymczasowo aresztowana na 3 miesiące.

Cała historia rozpoczęła się w minioną sobotę, 30.05.2026 r. Wówczas do dyżurnego bydgoskiej komendy miejskiej wpłynęła informacja od Straży Granicznej w Olsztynie dotycząca trzech pojazdów mogących przejeżdżać przez nasze województwo, a które mają być wykorzystywane do przewozu nielegalnych imigrantów. Komunikat został niezwłocznie przekazany patrolom w Bydgoszczy i powiecie.

Na wysokości przystanku MOP w Szczutkach policjanci bydgoskiego ruchu drogowego zauważyli jedno ze wskazanych aut - Forda Focusa. Jego kierowca na widok radiowozu przyspieszył i zjechał na parking. Gdy samochód zatrzymał się wybiegło z niego czterech mężczyzn, którzy zaczęli uciekać w różnych kierunkach. Policjanci natychmiast ruszyli za nimi. Chwilę później zatrzymali jednego z nich - 21-letniego obywatela Pakistanu. W związku z ucieczką pozostałych do działań skierowano dodatkowe patrole, przewodnika psa służbowego, a także technika kryminalistyki. Ponadto okazało się, że autem podróżował jeszcze jeden mężczyzna. Policjanci znaleźli go w bagażniku pojazdu - to 28-letni obywatel także Pakistanu.

Po pewnym czasie inny patrol zatrzymał kolejny samochód wskazany w komunikacie. Doszło do tego na ulicy Nowotoruńskiej w Bydgoszczy.

Mercedesem podróżowało dwóch mężczyzn - obywatel Gruzji i Turcji. W wyniku współpracy kryminalnych z Koronowa i bydgoskich Wyżyn ustalono, że pierwszy z nich wcześniej kierował Fordem Focusem. Mężczyzna został zatrzymany, a jego towarzysz podróży został zwolniony i ma status świadka w sprawie.

Obywatele Pakistanu w wieku 28 i 21 lat usłyszeli zarzuty nielegalnego przekroczenia granicy naszego kraju, działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami. Z kolei 30-letni Gruzin odpowie za zorganizowanie innym osobom przekroczenia granicy państwowej wbrew przepisom. Ponadto poniesie konsekwencje niezatrzymania się do kontroli drogowej pomimo dawanych przez policjantów sygnałów świetlnych i dźwiękowych.

Pakistańczycy zostali przekazani funkcjonariuszom Straży Granicznej w Bydgoszczy, którzy będą podejmować wobec nich dalsze decyzje związane z deportacją z naszego kraju. Natomiast wobec obywatela Gruzji policjanci i prokurator skierowali do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie.