Funkcjonariusz po służbie zatrzymał pijanego kierowcę z ponad 3 promilami alkoholu Data publikacji 02.06.2026 Powrót Drukuj Czujność, odwaga i natychmiastowa reakcja funkcjonariusza Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie pozwoliły wyeliminować z ruchu drogowego skrajnie nieodpowiedzialnego kierowcę. Mężczyzna prowadził samochód mając w organizmie ponad 3 promile alkoholu. Dzięki postawie policjanta, który był już po służbie, nie doszło do tragedii.

Do zdarzenia doszło w miejscowości Stare Bielice. Funkcjonariusz, jadąc prywatnym samochodem, zwrócił uwagę na kierującego pojazdem marki Peugeot 59 - letniego mężczyznę, którego sposób jazdy wzbudził jego poważne podejrzenia. Samochód poruszał się od jednej krawędzi jezdni do drugiej, a kierowca wyraźnie nie panował nad torem jazdy. Takie zachowanie mogło w każdej chwili doprowadzić do niebezpiecznego zdarzenia drogowego.

W pewnym momencie kierujący Peugeotem zatrzymał się na drodze. Policjant natychmiast zatrzymał swój pojazd i podszedł do mężczyzny, chcąc sprawdzić, czy nie potrzebuje pomocy. Już po krótkiej rozmowie nabrał pewności, że za kierownicą siedzi osoba znajdująca się pod silnym wpływem alkoholu. Nie wahając się ani chwili, funkcjonariusz uniemożliwił mężczyźnie dalszą jazdę, wyjmując kluczyki ze stacyjki pojazdu. Następnie powiadomił dyżurnego jednostki i na miejsce skierowany został patrol Policji.

Przeprowadzone badanie stanu trzeźwości wykazało, że kierujący miał ponad 3 promile alkoholu w organizmie. To wynik świadczący o skrajnej nieodpowiedzialności i całkowitym lekceważeniu bezpieczeństwa własnego oraz innych uczestników ruchu drogowego. Pojazd, którym poruszał się mężczyzna, został odholowany na parking strzeżony, natomiast kierowca został zatrzymany i osadzony w policyjnym areszcie. Po wytrzeźwieniu zostaną z nim przeprowadzone czynności procesowe.

Koszalińscy policjanci przypominają, że kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości jest przestępstwem zagrożonym karą do 3 lat pozbawienia wolności. Sąd może również orzec wieloletni zakaz prowadzenia pojazdów, wysoką karę finansową oraz świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Każdy nietrzeźwy kierowca wyeliminowany z ruchu to potencjalnie uratowane ludzkie życie. Tym razem dzięki właściwej reakcji policjanta po służbie udało się zapobiec tragedii, do której mogło dojść w każdej chwili.