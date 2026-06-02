Policjantka udzieliła pomocy tonącemu Data publikacji 02.06.2026 Powrót Drukuj Policjanci, wielokrotnie interweniują, niosąc pomoc potrzebującym, także poza służbą. Taką postawą wykazała się w ostatnim czasie mł. asp. Marta Eliasz z Komisariatu Policji w Dobrzeniu Wielkim. Policjantka w trakcie wypoczynku wraz z rodziną nad jeziorem zareagowała na topiącego się młodego mężczyznę. Wspólnie z dwoma innymi świadkami utworzyli łańcuch życia i wyciągnęli tonącego na brzeg. Pomoc przyszła w samą porę.

31 maja, w niedzielne popołudnie, mł. asp . Marta Eliasz z Komisariatu Policji w Dobrzeniu Wielkim, spędzała swój dzień wolny wspólnie z rodziną, wypoczywając nad Jeziorem Balaton. W pewnym momencie zauważyła, jak jeden z pływających zaczyna się topić i wołać o pomoc. W tym momencie, policjantka wspólnie z dwoma innymi świadkami utworzyła łańcuch życia i złapała tonącego. Po chwili młody mężczyzna został wyciągnięty z wody.

Uratowany oświadczył, że na całe szczęście nie zachłysnął się wodą, doznał natomiast silnego skurczu. Mężczyzna został przekazany pod opiekę osób najbliższych.

Postawa mł. asp. Maty Eliasz pokazuje, że policyjna dewiza "Pomagamy i chronimy" jest obecna w działaniu funkcjonariuszek i funkcjonariuszy, również poza służbą.