Miał w mieszkaniu prawie 3 kilogramy narkotyków Data publikacji 02.06.2026 Powrót Drukuj Policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Narkotykową łódzkiej komendy zatrzymali 23-latka, u którego w mieszkaniu zabezpieczyli prawie 3 kilogramy różnych narkotyków. Mężczyzna usłyszał zarzut posiadania znacznych ilości środków odurzających, za co może mu grozić kara nawet 10 lat pozbawienia wolności. Decyzją sądu najbliższe miesiące spędzi w areszcie.

Policjanci z łódzkiej komendy, którzy zajmują się zwalczeniem przestępczości narkotykowej, w trakcie obserwacji, którą prowadzili 28 maja 2026 roku, na osiedlu Teofilów, zauważyli nerwowo zachowującego się mężczyznę. Jego wygląd odpowiadał rysopisowi 23-latka, który jak ustalili wcześniej stróże prawa, mieszka w okolicy ulicy Aleksandrowskiej i może przy sobie i w swoim miejscu zamieszkania posiadać narkotyki.

Gdy funkcjonariusze wylegitymowali się i zapytali co tutaj robi, mężczyzna nie był w stanie logicznie odpowiedzieć. W torebce, którą miał przy sobie, policjanci znaleźli zawiniątko z suszem roślinnym i to właśnie ono było powodem jego nietypowego zachowania. Jak się okazało, po sprawdzeniu w policyjnych systemach 23-latek był dodatkowo poszukiwany do odbycia kary więzienia za popełnione wcześniej przestępstwo narkotykowe.

Zatrzymany początkowo nie chciał przyznać gdzie aktualnie mieszka. Kilkukrotnie zmieniał wersje podając różne adresy, zarówno w Łodzi, jak i poza nią. Mimo to policjanci ustalili miejsce, gdzie na codzień przebywa, a w środku znaleźli sprasowaną masę plastyczną, zawiniątka z suszem roślinnym oraz torebkę z białym kryształem. Badania potwierdziły, że były to haszysz, marihuana i 3-CMC. Łącznie stróże prawa zabezpieczyli prawie 3 kilogramy niedozwolonych substancji.

Zatrzymany 23-latek usłyszał już zarzut posiadania znacznych ilości środków odurzających, za co grozi mu kara nawet 10 lat pozbawienia wolności. Decyzją Sądu Rejonowego dla Łodzi - Śródmieścia, na wniosek prokuratora, został on tymczasowo aresztowany.

Czynności w tej sprawie, pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Łódź - Bałuty, prowadzili śledczy z II Komisariatu Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi.