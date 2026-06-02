Starszy posterunkowy Weronika Hanyżewska odeszła na wieczną służbę. Cześć Jej Pamięci! Data publikacji 02.06.2026 Powrót Drukuj Z ogromnym bólem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszej Koleżanki, starszego posterunkowego Weroniki Hanyżewskiej - 25-letniej policjantki międzyrzeckiej komendy. W tych trudnych chwilach łączymy się w bólu z rodziną i bliskimi. Najszczersze kondolencje i wyrazy głębokiego współczucia w imieniu policjantów i pracowników Policji składa Komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie Wielkopolskim inspektor Jerzy Czebreszuk oraz Komendant Powiatowy Policji w Międzyrzeczu młodszy inspektor Ewa Rotarska.

Starszy posterunkowy Weronika Hanyżewska przez ostatnie miesiące walczyła z ciężką chorobą. Miała ogromną wolę walki o swoje zdrowie. Do samego końca wykazywała się niezwykłą siłą i determinacją, dając przykład odwagi i wytrwałości. Wszyscy wierzyliśmy, że uda się jej pokonać przeciwności losu i wrócić do swoich obowiązków, które wykonywała z zaangażowaniem i pełnym oddaniem. Przez cały ten czas wspieraliśmy ją, mając nadzieję na jej powrót do zdrowia.

Weronika na co dzień zajmowała się prowadzeniem spraw związanych z wykroczeniami. W służbie wykazywała się zawsze profesjonalizmem i poczuciem odpowiedzialności. W pamięci tych, którzy mieli zaszczyt z nią służyć, pozostanie jako osoba niezwykle sumienna, odważna i życzliwa. Zawsze gotowa wysłuchać, wesprzeć i podać pomocną dłoń. Jej profesjonalizm szedł w parze z empatią, a stanowczość z ludzką wrażliwością. Jej codzienna służba była wyrazem troski o bezpieczeństwo innych. Każda interwencja, podjęta decyzja i chwila spędzona na służbie były świadectwem jej oddania dla społeczeństwa i policyjnej przysięgi.

Dziś z ogromnym smutkiem żegnamy osobę, która pozostawiła po sobie trwały ślad w sercach wielu ludzi. Jej życie było przykładem uczciwości, odpowiedzialności i bezinteresownej służby na rzecz drugiego człowieka.