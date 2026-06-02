Nieudana próba włamania do bankomatu na tzw. wybuch Data publikacji 02.06.2026 Powrót Drukuj Policjanci Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi wspólnie z policjantami z Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o usiłowanie włamania do bankomatu w Gorzkowicach. 60 i 58-latek decyzją sądu najbliższe 3 miesiące spędzą w areszcie.

5 lutego 2026 roku tuż przed godziną 4.00 dyżurny piotrkowskiej policji otrzymał zgłoszenie, że w Gorzkowicach przy ulicy Rynek dwóch mężczyzn doprowadziło do detonacji wolnostojącego bankomatu. Do kradzieży pieniędzy nie doszło, ponieważ sprawcom nie udało się dostać do kaset z gotówką znajdujących się w środku bankomatów. Pracujący na miejscu zdarzenia policjanci zabezpieczyli nagrania z monitoringu oraz ślady pozostawione przez sprawców.

Żmudna praca policjantów doprowadziła do wytypowania mężczyzn, którzy mogli mieć związek z tą sprawą. Z ustaleń funkcjonariuszy wynikało, że jeden z nich mieszka na terenie województwa wielkopolskiego, a drugi lubuskiego. Jednego dnia dwie grupy realizacyjne pojechały na teren typowanych województw, by tam zatrzymać podejrzanych na podstawie wystawionych przez prokuratora zarządzeń o zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu. Podczas przeszukań miejsc zamieszkania policjanci zabezpieczyli gotówkę i urządzenia elektroniczne inicjujące zapłon.

60 i 58-latek usłyszeli zarzuty usiłowania kradzieży z włamaniem. Grozi im kara do 10 lat pozbawienia wolności. 29 maja 2026 roku na wniosek prokuratora, sąd zastosował wobec mężczyzn środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na 3 miesiące.