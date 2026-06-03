Policjanci zatrzymali 34-latka poszukiwanego ENA Data publikacji 03.06.2026 Powrót Drukuj Wspólne działania policjantów komendy miejskiej z funkcjonariuszami z komendy wojewódzkiej przyczyniły się do zatrzymania mężczyzny, który próbował uniknąć odpowiedzialności karnej za popełnione przestępstwa. 34-latek był poszukiwany przez irlandzki wymiaru sprawiedliwości na podstawie wydanego za nim europejskiego nakazu aresztowania.

W sobotę policjanci z Boguchwały otrzymali informację od funkcjonariusz z Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie o poszukiwanym mężczyźnie.

Mundurowi pojechali pod wskazany adres. Drzwi otworzył im 34-latek. Jak się okazało, mężczyzna był poszukiwany europejskim nakazem aresztowania, wystawionym przez irlandzki wymiar sprawiedliwości, za popełnione przestępstwa seksualne oraz groźby bezprawnej.

34-latek został zatrzymany i osadzony w policyjnej izbie zatrzymań.

We wtorek, Sąd Okręgowy w Rzeszowie zadecydował o jego tymczasowym aresztowaniu.