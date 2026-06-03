Zadbaj o bezpieczeństwo - długi weekend przed nami Data publikacji 03.06.2026 Powrót Drukuj Przed nami długi weekend związany ze świętem Bożego Ciała. W tym okresie na drogach pojawi się więcej samochodów, motocyklistów, rowerzystów oraz pieszych.

Apelujemy do wszystkich uczestników ruchu drogowego o zachowanie szczególnej ostrożności, przestrzeganie przepisów oraz dostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze.

Przed wyjazdem warto sprawdzić stan techniczny pojazdu, zadbać o odpowiednie zabezpieczenie przewożonych bagaży oraz zaplanować trasę podróży. Pamiętajmy o korzystaniu z pasów bezpieczeństwa, przewożeniu dzieci w fotelikach oraz zachowaniu trzeźwości za kierownicą.

Ważnym elementem służby będzie również dyscyplinowanie kierujących, aby przestrzegali dozwolonych limitów prędkości. Przypominamy, że policjanci wykorzystują w służbie laserowe mierniki prędkości z rejestracją obrazu i pojazdy wyposażone w wideorejestrator. Kierujących, zwłaszcza motocyklistów, przestrzegamy przed brawurą i lekkomyślnością na drodze.

Przypominamy uczestnikom ruchu drogowego, że bezpieczeństwo w drodze zależy od nas wszystkich. Rozsądek, wzajemny szacunek i przestrzeganie przepisów pozwolą każdemu bezpiecznie dotrzeć do celu i wrócić do domu.

Informujemy, że w dniach:

3 czerwca br. od godz. 18:00 do 22:00,

4 czerwca br. od godz. 8:00 do 22:00,

będzie obowiązywał zakaz ruchu pojazdów i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton, z wyłączeniem autobusów oraz niektórych innych pojazdów ze względu na rodzaj wykonywanego przewozu.