Kryminalni z Dąbia i Komendy Miejskiej w Szczecinie zatrzymali sprawców brutalnego ataku. Jeden z napastników usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa Data publikacji 03.06.2026 Powrót Drukuj Dzięki szybkim, zdecydowanym i skutecznym działaniom policjantów z Komisariatu Policji Szczecin – Dąbie oraz Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie zatrzymani zostali dwaj mężczyźni podejrzani o kierowanie gróźb karalnych oraz usiłowanie zabójstwa. Na wniosek Policji i Prokuratury sąd zastosował wobec nich tymczasowy areszt.

Sprawa swój początek miała przy jednym z nabrzeży na terenie Szczecina, gdzie doszło do pożaru zacumowanego jachtu. Po zakończonej akcji gaśniczej na miejscu swoje czynności rozpoczęli policjanci, którzy zabezpieczyli ślady oraz rozpoczęli szczegółowe ustalenia dotyczące okoliczności zdarzenia.

W toku prowadzonych czynności oraz po przyjęciu zawiadomienia od pokrzywdzonego funkcjonariusze bardzo szybko odtworzyli przebieg wydarzeń. Ustalili, że wcześniej doszło do brutalnego ataku na mężczyznę. Dwaj sprawcy kierowali wobec niego groźby karalne, a następnie jeden z nich, 41-letni mieszkaniec Szczecina, podpalił go. Mężczyzna ratował się ucieczką i wskoczył do wody, dzięki czemu uniknął tragicznych konsekwencji.

Od pierwszych chwil po uzyskaniu informacji o przestępstwie policjanci z Komisariatu Policji Szczecin - Dąbie podjęli intensywne działania operacyjne i procesowe zmierzające do ustalenia oraz zatrzymania sprawców. Kryminalni skrupulatnie analizowali zgromadzone informacje, zabezpieczali materiał dowodowy oraz weryfikowali kolejne tropy.

W wyniku szybkich i bezkompromisowych działań funkcjonariuszy oraz trafnych decyzji podjętych na każdym etapie postępowania obaj podejrzani zostali zatrzymani. Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie im zarzutów kierowania gróźb karalnych. Dodatkowo 41-letni mieszkaniec Szczecina usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa, należący do katalogu najpoważniejszych przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu.

Na wniosek Policji i Prokuratury sąd zastosował wobec podejrzanych środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania. Jeden z mężczyzn spędzi w areszcie miesiąc, natomiast wobec 41-latka, podejrzanego o usiłowanie zabójstwa, sąd zastosował trzymiesięczny areszt.