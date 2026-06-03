Nie był na służbie, ale nie pozostał obojętny - dzielnicowy z Mokotowa uratował życie Data publikacji 03.06.2026 Powrót Drukuj Profesjonalizm, opanowanie i gotowość do niesienia pomocy nawet poza służbą - taką postawą wykazał się st. asp. Marcin Nowicki, dzielnicowy z Rewiru I Dzielnicowych Komendy Rejonowej Policji Warszawa II. Dzięki jego szybkiej reakcji i umiejętnościom ratowniczym udało się uratować życie mężczyzny, u którego doszło do nagłego zatrzymania krążenia.

Do zdarzenia doszło 23 maja br. w miejscowości Majdan Wielki w powiecie zamojskim. Policjant miał wówczas dzień wolny od służby i podróżował prywatnym samochodem. W pewnym momencie zauważył grupę osób zgromadzonych przy leżącym na poboczu mężczyźnie. Nie wahając się ani chwili zatrzymał pojazd i ruszył z pomocą.

Po sprawdzeniu stanu poszkodowanego okazało się, że mężczyzna nie wykazuje funkcji życiowych i nie oddycha. Dzielnicowy natychmiast rozpoczął resuscytację krążeniowo-oddechową, jednocześnie polecając świadkom wezwanie służb ratunkowych. Dzięki jego zdecydowanym działaniom poszkodowany odzyskał funkcje życiowe, jednak sytuacja kilkukrotnie się powtarzała, co wymagało dalszego prowadzenia resuscytacji, aż do przyjazdu strażaków i ratowników medycznych.

Przez cały czas st. asp. Marcin Nowicki prowadził działania ratownicze, współpracując następnie ze strażakami oraz zespołem ratownictwa medycznego. Po przeprowadzeniu specjalistycznych czynności medycznych mężczyzna został przetransportowany do szpitala.

Postawa mokotowskiego dzielnicowego spotkała się z uznaniem Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu, który w oficjalnym piśmie skierowanym do Komendanta Rejonowego Policji Warszawa II insp. Przemysława Dębińskiego podkreślił profesjonalizm, opanowanie oraz wzorową postawę funkcjonariusza. W swoim wystąpieniu zaznaczył, że dzięki szybkiej reakcji i skutecznie prowadzonej resuscytacji możliwe było przywrócenie funkcji życiowych poszkodowanemu.

Zachowanie st. asp. Marcina Nowickiego jest najlepszym dowodem na to, że policjantem jest się nie tylko podczas pełnienia służby. Jego zaangażowanie, gotowość do działania i niesienia pomocy drugiemu człowiekowi zasługują na najwyższe uznanie i są wzorem do naśladowania.

Gratulujemy koledze godnej naśladowania postawy i dziękujemy za profesjonalne reprezentowanie Komendy Rejonowej Policji Warszawa II.