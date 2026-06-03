Ranny 12-latek potrzebował pomocy, udzielili jej policjanci Oddziału Prewencji Policji z Olsztyna Data publikacji 03.06.2026 Powrót Drukuj Na terenie parku w Działdowie doszło do nieszczęśliwego zdarzenia z udziałem osób nieletnich, w wyniku którego jedno z dzieci doznało silnie krwawiącej rany głowy. Z pomocą dzieciom ruszyli policjanci z Oddziału Prewencji Policji z Olsztyna, którzy pełnili służbę na terenie powiatu działdowskiego w pobliżu miejsca zdarzenia.

We wtorek (2.06.2026 r.) do policjantów z Oddziału Prewencji Policji w Olsztynie patrolujących okolice parku HDK w Działdowie podbiegł chłopiec informując, że jego kolega potrzebuje pomocy. Funkcjonariusze natychmiast pobiegli we wskazane miejsce w parku, gdzie na jednej z konstrukcji drewnianych do zabawy leżał chłopiec z silnie krwawiącą raną głowy. Policjanci wezwali na miejsce pogotowie i opatrzyli ranę nieletniemu, udzielając mu pomocy do czasu przyjazdu załogi pogotowia ratunkowego.

Wzywający pomocy nieletni oświadczył, że do nieszczęśliwego zdarzenia z udziałem chłopców doszło podczas zabawy, gdy jeden z chłopców chciał rzucić kij i ten wyślizgnął mu się z ręki uderzając w głowę kolegę. Decyzją ratowników medycznych ranny 12-latek został przetransportowany do szpitala w Olsztynie celem hospitalizacji. Jego zdrowiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Na miejscu był obecny ojciec 12-latka.

Czynności w tej sprawie prowadzi Komenda Powiatowa Policji w Działdowie.