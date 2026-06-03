Policjant z sosnowieckiej „drogówki” podczas urlopu udzielił pomocy kobiecie Data publikacji 03.06.2026 Powrót Drukuj Mundurowy z sosnowieckiej „drogówki” podczas urlopu na jednej z ulic w centrum miasta zauważył kobietę, która dostała ataku epilepsji. Policjant wraz ze świadkami zdarzenia udzielił jej pomocy oraz wezwał zespół ratownictwa medycznego.

Do zdarzenia doszło w miniony poniedziałek przy ulicy Mościckiego. Pełniący na co dzień służbę w Wydziale Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu mł. asp. Sebastian Warliński przebywał na urlopie wypoczynkowym. Przejeżdżając zauważył kobietę na chodniku, która dostała ataku epilepsji. Widząc tę sytuację policjant podjął szybką reakcję, wezwał na miejsce zespół ratownictwa medycznego oraz zabezpieczył poszkodowaną kobietę do przyjazdu zespołu, monitorując cyklicznie jej oddech.

Mł. asp. Sebastian Warliński już nie pierwszy raz wykazał się zdecydowaną reakcją po zdjęciu policyjnego munduru. W ubiegłych latach dwukrotnie w czasie wolnym od służby ujął nietrzeźwego kierującego, który spowodował kolizję, o czym pisaliśmy w artykułach: Sosnowiecki policjant z drogówki po raz kolejny czujny po służbie, Policjant z sosnowieckiej drogówki podczas urlopu ujął pijanego kierowcę.