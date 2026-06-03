Dwaj 14-latkowie przewrócili się na hulajnodze. Apelujemy o ostrożność i korzystanie z obowiązkowych od dziś kasków ochronnych Data publikacji 03.06.2026 Powrót Drukuj Wczoraj w miejscowości Rudy w gminie Końskowola doszło do zdarzenia z udziałem dwóch 14-latków poruszających się hulajnogą elektryczną. Nastolatkowie jechali razem na jednym urządzeniu z Puław w kierunku miejscowości Rudy. W pewnym momencie, jadąc bardzo szybko stracili panowanie nad hulajnogą i przewrócili się na jezdnię. Pierwszej pomocy udzielił im pracownik cywilny z puławskiej komendy, który wezwał też na miejsce karetkę pogotowia. Obaj chłopcy z obrażeniami ciała trafili do szpitala w Lublinie. Apelujemy do rodziców i opiekunów o zwracanie szczególnej uwagi na bezpieczeństwo dzieci korzystających z hulajnóg i rowerów.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że dwaj 14-latkowie poruszali się jedną hulajnogą elektryczną. Chłopcy jechali z dużą prędkością z Puław w kierunku miejscowości Rudy. Na ulicy Pompy stracili panowanie nad urządzeniem, w wyniku czego przewrócili się i doznali obrażeń.

Pierwszej pomocy poszkodowanym udzielił pracownik cywilny Komendy Powiatowej Policji w Puławach, który zauważył zdarzenie i niezwłocznie wezwał karetkę pogotowia. Lekarz i ratownicy medyczni przejęli opiekę nad nastolatkami. Obaj chłopcy, z obrażeniami ciała zostali przetransportowali do szpitala w Lublinie, gdzie pozostali na obserwacji.

Jak ustalono, żaden z chłopców nie miał założonego kasku ochronnego.

Przypominamy, że kask może znacząco ograniczyć skutki upadku i zmniejszyć ryzyko poważnych urazów głowy.

Od 3 czerwca obowiązują przepisy nakładające na osoby do 16. roku życia poruszające się rowerami oraz hulajnogami obowiązek używania kasku ochronnego. Nowe regulacje mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa najmłodszych uczestników ruchu drogowego oraz ograniczenie liczby i skutków wypadków. W przypadku gdy młody człowiek nie zastosuje się do tego przepisu, mandat w wysokości 100 złotych może zostać nałożony na jego rodzica lub opiekuna.

Apelujemy do rodziców i opiekunów o zwracanie szczególnej uwagi na bezpieczeństwo dzieci korzystających z hulajnóg i rowerów. Przypominamy również, że hulajnoga elektryczna jest przeznaczona do przewozu jednej osoby, a przestrzeganie przepisów ruchu drogowego i używanie kasku ochronnego może uchronić przed tragicznymi konsekwencjami niebezpiecznych zdarzeń.